Как в Украине будут облагать налогом криптовалюту: новые правила от НКЦБФР

Украина готовится установить четкие налоговые правила для цифровых активов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разработала матрицу налогообложения операций с криптовалютами. В документе изложены основные принципы, по которым планируется облагать налогами цифровые активы, пишет MigNews.

Что предполагает новая модель:

Прибыль от продажи криптовалюты и расчеты за товары или услуги в крипте будут облагаться налогом.

и будут облагаться налогом. Базовая ставка налога составит 18% плюс 1,5% военного сбора .

составит плюс . В то же время рассматривается возможность введения льготных ставок – 5% или 9% – для отдельных категорий плательщиков или сделок.

– – для отдельных категорий плательщиков или сделок. Майнинг, стейкинг, холдинг криптовалют и безвозмездное получение токенов (airdrop) не попадают под налогообложение.

В настоящее время модель находится в стадии обсуждения, но уже вызвала активный интерес со стороны криптосообщества и бизнеса. В будущем оно может стать основой для формирования четких правил игры на рынке цифровых активов в Украине.

Напомним, что недавно на сайте НБУ появилась Е-гривна, что означает, что цифровая валюта действительно может стать новой реальностью для Украины.