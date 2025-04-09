Как в Украине будут облагать налогом криптовалюту: новые правила от НКЦБФР

Украина готовится установить четкие налоговые правила для цифровых активов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разработала матрицу налогообложения операций с криптовалютами. В документе изложены основные принципы, по которым планируется облагать налогами цифровые активы, пишет MigNews.
Что предполагает новая модель:
- Прибыль от продажи криптовалюты и расчеты за товары или услуги в крипте будут облагаться налогом.
- Базовая ставка налога составит 18% плюс 1,5% военного сбора .
- В то же время рассматривается возможность введения льготных ставок – 5% или 9% – для отдельных категорий плательщиков или сделок.
- Майнинг, стейкинг, холдинг криптовалют и безвозмездное получение токенов (airdrop) не попадают под налогообложение.
В настоящее время модель находится в стадии обсуждения, но уже вызвала активный интерес со стороны криптосообщества и бизнеса. В будущем оно может стать основой для формирования четких правил игры на рынке цифровых активов в Украине.
Напомним, что недавно на сайте НБУ появилась Е-гривна, что означает, что цифровая валюта действительно может стать новой реальностью для Украины.