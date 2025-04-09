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Политика
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Как в Украине будут облагать налогом криптовалюту: новые правила от НКЦБФР

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Украина готовится установить четкие налоговые правила для цифровых активов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разработала матрицу налогообложения операций с криптовалютами. В документе изложены основные принципы, по которым планируется облагать налогами цифровые активы, пишет MigNews.

Что предполагает новая модель:

  • Прибыль от продажи криптовалюты и расчеты за товары или услуги в крипте будут облагаться налогом.
  • Базовая ставка налога составит 18% плюс 1,5% военного сбора .
  • В то же время рассматривается возможность введения льготных ставок5% или 9% – для отдельных категорий плательщиков или сделок.
  • Майнинг, стейкинг, холдинг криптовалют и безвозмездное получение токенов (airdrop) не попадают под налогообложение.

В настоящее время модель находится в стадии обсуждения, но уже вызвала активный интерес со стороны криптосообщества и бизнеса. В будущем оно может стать основой для формирования четких правил игры на рынке цифровых активов в Украине.

Напомним, что недавно на сайте НБУ появилась Е-гривна, что означает, что цифровая валюта действительно может стать новой реальностью для Украины.

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