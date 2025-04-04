Как военные могут жениться из-за «Действия» без очереди: пошаговая инструкция

В Украине была введена новая возможность для военных — жениться через приложение «Действие» без очереди. Это важный шаг для поддержания нравственного положения защитников страны, позволяя им организовать свою личную жизнь даже в сложных условиях военного времени. В этой статье MigNews рассмотрит, как военные могут воспользоваться этой услугой, и предоставим пошаговую инструкцию.

Что такое приоритетная запись на брак для военных?

Приоритетная запись на брак через Действие дает возможность военнослужащим зарегистрировать брак без очереди, выбрав удобное для них время. Эта опция работает через приложение «Действие», позволяющее проходить все этапы регистрации брака онлайн, не завися от места пребывания, даже если это передовая.

Кому доступна услуга?

Услуга приоритетной записи на брак через «Действие» доступна всем военным, которые проходят службу в ВСУ, Нацгвардии, пограничных войсках и других силовых структурах, обеспечивающих безопасность страны. Это позволяет не только сэкономить время, но и обеспечить моральную поддержку активно защищающим Украину.

Как воспользоваться приоритетной записью на брак через Действие?

Шаг 1: Авторизация через «Армия+»

Для того чтобы воспользоваться возможностью приоритетной записи, военный должен пройти авторизацию через приложение «Армия+», которое является частью государственной цифровой платформы. С помощью этого приложения защитники могут подтвердить свой статус и получить доступ к специальным государственным услугам.

Шаг 2: Выбрать «Брак онлайн» в приложении «Действие»

После успешной авторизации в приложении «Армия+», военные должны перейти к основному приложению «Действие». В разделе услуг они найдут функцию Брак онлайн, которая позволяет выбрать дату и время регистрации брака без необходимости стоять в очереди. Это особенно удобно для тех, кто находится вдали от дома или на передовой.

Шаг 3: Выбор даты и времени церемонии

После того, как пользователь выбрал функцию Брак онлайн, откроется календарь, где можно выбрать удобную дату и время для регистрации брака. Важно, что военные могут выбрать самое подходящее время для их графика — даже если это означает организацию церемонии во время службы или в полевых условиях.

Шаг 4: Подтверждение и завершение регистрации

После выбора даты и времени остается только подтвердить выбор и получить подтверждение регистрации брака. Это позволяет завершить процесс без необходимости личного присутствия в ЗАГСе, что значительно облегчает процедуру.

Преимущества приоритетной записи на брак для военных

Удобство военных — возможность выбора времени регистрации брака без очереди, даже при исполнении служебных обязанностей. Поддержка морального духа – возможность жениться позволяет укрепить семейные связи, что является важным элементом моральной поддержки для военных. Цифровизация процессов – все происходит через онлайн-платформы, что удобно и быстро, а также уменьшает необходимость визитов в госучреждения.

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