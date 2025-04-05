Узнайте, как спасти свои любимые рубашки с помощью этих простых советов.

То ли свежие следы, то ли въевшийся пот пятна от дезодоранта не могут не огорчать, особенно если они появляются в тот момент, когда вы спешите выйти из дома. В следующий раз, когда вы заметите на рубашке пятно, не паникуйте. Мы поделимся лучшими советами по стирке и способами, как вывести пятна от дезодоранта из рубашек и другой одежды.

Полное руководство от MigNews по удалению пятен от дезодоранта включает советы Мэри Гальярди, экспертки по чистке Clorox, также известной как «Докторка Стирки».

Как вывести пятна от дезодоранта и чем они отличаются от пятен пота?

Прежде чем говорить о методах удаления пятен, важно провести разницу между пятнами от дезодоранта и пятнами от пота. Если вы пользуетесь аэрозольным спреем, гелем или любым другим средством с пометкой «невидимый», то, как правило, вам удается избежать появления пятен от дезодоранта на одежде – по крайней мере, классических досадных белых следов, которые видны на темной одежде.

Однако это не значит, что вы застрахованы от пятен пота. Именно они виноваты в тех мрачных желтых пятнах, которые образуются в области подмышек на светлых вещах. Эти пятна обычно вызваны алюминием – ингредиентом, который входит в состав многих дезодорантов и уменьшает выделение пота. Конечно, часть пота все равно выходит через поры, и содержащаяся в нем соль вызывает химическую реакцию при смешивании с алюминием.

Хотя белые разводы от стиков-дезодорантов – это неприятно, их можно легко стереть, особенно если это сделать немедленно. С пятнами от пота бороться сложнее, но не выбрасывайте пожелтевшие рубашки!

Как вывести пятна от дезодоранта из рубашек и другой одежды

К счастью, белые пятна на темном легко устранены. «Если легкое пятно дезодоранта попало на хлопчатобумажную или другую целлюлозную одежду (лен, вискоза, бамбук и т.д.), пока вы одеваетесь, лучше отложить вещь в сторону и надеть что-то другое», – говорит Гальярди. «Если у вас нет времени, обработайте пятно небольшим количеством стирального порошка и дайте ему высохнуть на воздухе».

Если у вас нет времени на то, чтобы выбрать другую одежду, попробуйте оттереть разводы одним из следующих бытовых предметов:

Остальная часть самой ткани;

Влажная ткань, губка или детская салфетка;

сушильное письмо;

Пара колготок;

Ватный шарик, смоченный в спирте (если только это не щекотливая ткань, тогда лучше обойтись без спирта).

Как предотвратить появление пятен от дезодоранта

«Если вы знаете, что у вас есть проблема с пятнами от дезодоранта, потому что они образуются со временем, попробуйте предотвратить их появление», – советует Гальярди. Здесь вы найдете пять советов, как предотвратить появление желтых пятен и белых следов.

Испытайте новую формулу. Чтобы избавиться от белых пятен, замените дезодорант спрей, гель или невидимую формулу. Чтобы избавиться от пятен пота, перейдите на дезодорант без алюминия, чтобы свести на нет химическую реакцию, вызывающую покраску.

Используйте правильное количество: Вы можете думать, что нанесение большего количества дезодоранта в долгие дни помогает минимизировать потоотделение, но это может отрицательно сказаться на ваших рубахах. Если дезодорант содержит алюминий, большее количество средства просто означает, что оно смешается с потом и бактериями, что приведет к появлению желтых пятен в зоне подмышек.

Дайте дезодоранту высохнуть. После нанесения дезодоранта дождитесь его полного высыхания, прежде чем одеваться, чтобы предотвратить его попадание на верхнюю одежду. Торопитесь? Чтобы ускорить процесс, осторожно обдувайте подмышки феном в холодном режиме.

Предварительно обработайте верхнюю одежду. «Еще один хороший метод, особенно в высокоэффективных стиральных машинах, – это предварительная обработка подмышек каждый раз, когда вы стираете вещь», – говорит Гальярди. Можно нанести небольшое количество жидкого стирального порошка или использовать пятновыводитель, безопасное для стиральной ткани или цвета.

Обрабатывайте пятна как можно скорее. Чем раньше вы постирайте вещь, которая, как вы знаете, склонна к образованию пятен, тем лучше, потому что дольше она пролежит, тем больше времени у пятен будет для закрепления. Гальярди дает несколько последних рекомендаций по лечению пятен от пота. «Прохладная или холодная температура не так хорошо очищает вещи, поэтому увеличьте настройку стиральной машины до теплых или даже горячих», – говорит она. «Убедитесь, что вы используете правильное моющее средство в количестве, которое соответствует типу одежды и объему загрузки. И наконец, не забудьте добавить подходящее отбеливающее средство, если вы хотите справиться с сильными пятнами».

Как удалить желтые пятна от пота

Быстро и легко обработайте свои любимые вещи с помощью этих экспертных советов. Источник: freepik.com

Удаление пятен от пота немного сложнее, чем простых пятен от дезодоранта, но они не являются чем-то невозможным. Попробуйте один из этих методов, чтобы удалить надоедливые пятна от пота из одежды.

Смешайте пищевую соду, перекись водорода и воду. «Для сложно вывести белых рубашек пятна можно вывести, смешав раствор из равных частей 3% перекиси водорода, пищевой соды и воды», – говорит Гальярди. Обратите внимание, что лучше делать это над тазиком, чтобы свести к минимуму беспорядок. Она объясняет, что нужно осторожно налить кипяток на пятна. «Это должно размягчить налет, и тогда вы сможете быстро нанести раствор, пока пятна еще горячие», – говорит она. Через пять минут постирайте рубашку в машинке с отбеливателем. Если пятна появились давно или подмышки сильно обесцвечены, вам может понадобиться постирать рубашку еще один или два раза, чтобы тщательно удалить их.

Используйте белый уксус. Если пятно от антиперспиранта появилось относительно недавно, попробуйте этот способ, при котором используется только один бытовой предмет. Положите запачканную рубашку в таз и замочите ее в белом уксусе на час или около того. Затем обработайте пятна под мышками небольшой щеткой с мягкой щетиной, например зубной. Когда вы будете довольны результатом, постирайте рубашку как обычно.

Смешайте лимонный сок и воду. Лимонный сок можно использовать для чистки множества вещей по всему дому. Одно из его секретных оружия – отбеливающий эффект, поэтому он может помочь удалить пятна от пота из белых рубашек. Смешайте равные части лимонного сока и воды и нанесите на обесцвеченные участки. Через полчаса проведите стирку.

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