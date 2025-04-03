Как убрать вдовый холм в домашних условиях? 4 упражнения

Если заболевание легко, то две-три недели ежедневного выполнения этих упражнений должны принести пользу.

Если вы тоже зависимы от гаджетов, вы можете заметить, что у основания вашей шеи начала появляться шишка, и задаться вопросом, как убрать вдовый холм в домашних условиях. Самая распространенная причина шейного холма – это, как вы уже догадались, плохая осанка. Как говорит мануальная терапевт Сюзанна Вонг, неправильная осанка перед ноутбуком или компьютером, или сиденье с наклоненной вперед шеей, когда вы разговариваете по телефону, может привести к тому, что мышцы шеи будут работать по-другому, а плечи сгорбятся вперед, что приведет к появлению холма.

Мышцы задней части шеи становятся слишком длинными, а мышцы передней части шеи – слишком короткими, что и влечет за собой горб. Можно ли с этим что-нибудь сделать? Да, можно. MigNews поделится лучшими советами.

Что на самом деле представляет собой вдовый холм?

Кость? Мышца? Другая ткань? Холм возникает из-за искривления позвоночника. Именно поэтому ваша голова тоже наклоняется вперед, потому что позвоночник сгибается, а не держит голову вертикально. При такой форме и дополнительной нагрузке на голову мышцы шеи и верхней части спины также вынуждены работать сверхурочно, чтобы компенсировать искривление шеи вперед.

Физиологиня Мишель Фальцоне говорит, что каждый сантиметр, на который голова смещается вперед, создает дополнительную нагрузку на мышцы шеи и верхней части спины. Поэтому чрезмерно развитые трапециевидная мышца (мышца, проходящая от основания шеи к середине спины) и леватор лопатки (мышца, проходящая от уха к верхней части плеча) также могут способствовать появлению холма и его форме.

Кроме того, у основания шеи между лопатками находится жировая прослойка. У некоторых людей в одних местах жира больше, чем в других. Вы можете быть генетически подвержены тому, чтобы иметь больше жира в этом месте.

Вреден ли шейный холм и можно ли его исправить?

Хотя сам по себе холм не опасен, плохая осанка, приводящая к появлению шейного холма, может вызывать боль и влиять на все тело. «Повседневная жизнь может стать сложной задачей – от вставания со стула до подвижности верхней части тела, чтобы дотянуться до предметов», – говорит Фальцоне. «Поскольку наш позвоночник меняет свое положение, а значит, и механику, это может привести к нагрузке на шею и спину и вызвать хронические боли не только в этих участках, но и в нижней части тела. Наряду с болью в суставах это может способствовать развитию головной боли, плохому сну и нарушению пищеварения».

Фальцоне также отмечает, что это может иметь и психические последствия. «Было доказано, что вертикальная поза способствует повышению самооценки, возбуждению, улучшению настроения и уменьшению страха по сравнению с сутулой позой», — говорит Фальцоне.

В зависимости от степени тяжести и продолжительности существования холма на шее вы сможете улучшить его внешний вид с помощью комплекса упражнений и изменения образа жизни.

«Мы можем уменьшить или устранить изгиб с помощью усилий, намерений и терпения», — говорит Фальцоне. Возможно, ваши уши не будут идеально расположены над плечами, как в «учебнике осанки». Однако каждый шаг может помочь вам предотвратить появление множества ненужных заболеваний в вашей жизни».

Как убрать вдовый холм в домашних условиях: вращение плечами

Это упражнение можно выполнять в любое время и в любом месте. Она помогает привести плечи в правильное положение, снимая напряжение в передней и задней частях плеч, что способствует исправлению осанки.

Начните с того, что встаньте или сядьте прямо, держа руки по бокам.

Затем 12 раз проведите плечами вперед и 12 раз назад.

Сделайте паузу для быстрого отдыха.

Затем повторите цикл еще три раза.

Как убрать вдовый холм в домашних условиях: вне кошки

Если вы занимаетесь йогой, то вам хорошо знакома вне кошки. Это движение помогает снять скованность в спине и расправить грудную клетку, благодаря чему вы принимаете более вертикальное положение.

Встаньте на колени и ладони в позу на карачках.

На выдохе подтяните копчик, опустите голову и округлите спину к потолку, нажимая на ладони при этом.

Задержитесь на секунду и повторите 12 раз.

Выполнив 12, отдохните и повторите трижды.

Как убрать вдовый холм в домашних условиях: подтягивание подбородка

Это растягивает мышцы задней части шеи и одновременно работает с мышцами передней части шеи. Чтобы исправить холм, необходимо, чтобы обе мышцы работали правильно. Самое приятное? Во время просмотра телевизора можно подтягивать подбородок.

Начните с того, что встаньте или сядьте прямо, держа руки по бокам.

Опустите подбородок вниз и вдавите его в шею – подумайте о том, чтобы сделать себе двойной подбородок.

Затем поднимите подбородок назад.

Повторите 12 раз, немного отдохните и повторите процесс три раза.

Как убрать вдовый холм в домашних условиях: помассируйте область с помощью мяча

Последнее движение требует использования массажного мяча и технически не является растяжкой, но это эффективная техника, которую следует добавить в дежурство. К тому же это приятно.

Лягте на пол и положите массажный мяч на боковую поверхность шеи в районе верхней части плеча.

Положите на массажном мяче около 30 секунд, затем переместите его на другое место.

Несколько минут такого массажа помогут снять напряжение в верхней части спины, плечах и шее, что приведет к формированию более прямой осанки.

Другие способы улучшить состояние шейного холма

Хотя осанка, в которой вы держите себя изо дня в день, играет большую роль, несколько регулярно выполняемых упражнений на растяжку и движений тоже могут помочь. Источник: pexels.com

Упражнения – это только одна часть истории. Чтобы выпрямить холм на шее, необходимо устранить корень проблемы, а именно: изменить образ жизни:

Следите за осанкой.

Двигайте телом в течение дня.

Справьтесь со стрессом. Упражняйте осознанное дыхание, гуляйте на природе, ведите дневник или работайте с психотерапевтом.

Следите за положением головы и плеч во время ходьбы.

Посмотрите свою подушку. Убедитесь, что подушка не слишком высока и не способствует выдвижению головы вперед.

Используйте стоящий стол. Попытайтесь постоять 10 минут во время работы, чтобы стимулировать кровообращение во всем теле.

Переведите видеовстречи на голосовую связь и прогуляйтесь, если есть возможность. Больше движения поможет вашей осанке, а также энергии и мозгу.

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