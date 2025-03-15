Как удалить результаты поиска Google о вас: инструкция

Вы можете добиться удаления недостоверных ссылок или сделать так, чтобы людям было сложнее найти вас.

Вы когда-нибудь гуглили себя? Вы можете удивиться тому, как много информации о вас может быть найдено в результате простого поиска – хотя это зависит от того, насколько публичным является ваше присутствие в сети и насколько распространено ваше имя. Если вам не нравится то, что вы видите, есть и оборотная сторона: Google предоставляет инструменты для удаления вашей информации со страниц результатов. Как удалить результаты поиска Google о вас?

MigNews поделится инструкцией о том, как это сделать быстро и без особого труда самостоятельно.

Зачем вам вообще удалять результаты поиска Google о вас

Существует множество причин, по которым другие люди могут ввести ваше имя в поиск Google: от старых школьных друзей, желающих связаться с вами, до потенциальных работодателей, желающих узнать ваш прием на работу. Если вас ищет кто-нибудь другой, вы хотите, чтобы информация о вас была точной.

Однако, возможно, вы не хотите, чтобы вас вообще находили, или думаете, что вашу личную информацию могут использовать в непорядочных целях. Если вы хотите не исправлять, а удалять результаты из Google, это тоже возможно. Проще всего это сделать в настольном веб-браузере, хотя аналогичные возможности есть и в мобильной версии Google.

Что может сделать Google

Есть несколько причин, почему вы можете захотеть удалить результаты, Источник: Google

Инструменты Google для удаления результатов поиска предназначены прежде всего для защиты вашей частной жизни и конфиденциальных данных, о которых вы не хотите, чтобы узнал весь мир. Если, например, вы видите, что ваш номер телефона или домашний адрес стали достоянием общественности, вы можете предпринять шаги, чтобы удалить их.

По словам Google, в этот список конфиденциальной информации также могут входить номера социального страхования, номера банковских счетов, данные кредитных карт, медицинские карты, копии вашей собственноручной подписи и конфиденциальные данные для входа в систему. Если вы не хотите, чтобы подобная информация появлялась в поиске, Google позволяет вам что-то с этим поделать.

Эти инструменты не предназначены для цензуры или редактирования результатов поиска Google – например, если вы появились в новостях и не хотите публичности или предпочитаете, чтобы ваша страница в LinkedIn ранжировалась выше, чем страница в Instagram. Это не те изменения, которые можно приказать Google сделать.

Помимо личной конфиденциальности есть еще несколько причин, по которым вы можете попросить Google удалить результаты из своего списка. Если информация, содержащаяся в этих результатах, устарела или у вас есть юридическая причина для удаления веб-ссылки (например, нарушение авторских прав). Когда вы попросите удалить ссылку, вас попросят указать причину запроса.

Важно отметить, что эти процессы не удаляют информацию из Интернета. Соответствующие страницы просто перестанут отображаться в поисковике Google, и другим людям будет сложнее их найти. Чтобы добиться удаления данных из сети, необходимо связаться с сайтом, на котором они размещены, или принять меры против него.

Как удалить результаты поиска Google о вас

Вы можете помечать проблемы прямо со страницы результатов поиска. Источник: Google

Есть несколько способов начать запрос на удаление. Первый – запустить поиск Google на ваше имя. Нажмите три точки рядом с любым результатом, который появится на экране, и выберите «Удалить результат» на панели справа.

Затем можно выбрать причину запроса на удаление. Первый вариант – «Он показывает мою личную информацию, и я не хочу, чтобы она там была». Нажмите эту опцию, и вы сможете указать тип отображаемой информации, а затем подтвердить, что не хотите видеть ее в результатах поиска. Просто следуйте инструкциям, чтобы сделать запрос.

Вы также можете выбрать «У меня есть законный запрос на удаление», что приведет вас на отдельную страницу, где вы сможете изложить причины вашего запроса, или выбрать «Это устарело, и я хочу пригласить обновление» – в этом последнем случае вы просто нажмете «Запросить обновление», и все будет готово больше не нужно заполнять форму. Примечание: результаты Google обычно показывают наиболее обновленную версию веб-страницы. Но иногда появляется устаревшая версия, и Google нужно попросить просмотреть страницу снова.

Кроме того, вы можете перейти на страницу поддержки Google по удалению результатов и нажать кнопку Начать запрос на удаление. Это даст вам все возможности, о которых мы уже говорили плюс еще несколько. Например, можно удалить результаты, содержащие откровенные или незаконные материалы, даже если они не имеют к вам прямого отношения.

После того, как запрос будет сделан, Google свяжется с вами по электронной почте. Вы получите письмо с подтверждением того, что запрос был сделан, а также с информацией о том, какие действия были предприняты (если они были сделаны). Если для более полной оценки запроса Google требуются дополнительные сведения, компания запросит их по электронной почте.

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