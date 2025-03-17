Какие лекарства и продукты нельзя сочетать: худшие пары

Избегайте этих сочетаний, если хотите, чтобы лекарства вам помогали.

Продукты питания и лекарства – это не просто средства для удовлетворения желаний или улучшения самочувствия. Это сложные химические вещества, питающие организм и помогающие ему процветать. Но когда эти химические вещества вступают в контакт друг с другом (например, в кишечнике), они могут взаимодействовать, что иногда приводит к тому, что они не работают так, как нужно или вызывают неприятные побочные эффекты. Какие лекарства и продукты нельзя совмещать?

MigNews поделится советами фармацевта из Chemist4U Йена Бадда. Важно: если лекарство категорически нельзя сочетать с определенным продуктом или напитком, это обязательно будет указано на этикетке рецепта. Но можно легко пропустить или забыть об этих предупреждениях.

Какие лекарства и продукты нельзя сочетать: молочные продукты и антибиотики

«Многие лекарства взаимодействуют с едой и напитками, изменяя их всасывание или метаболизм», – говорит Бадд. «Одно из самых распространенных взаимодействий – молочные продукты, снижающие всасывание антибиотиков тетрациклина и ципрофлоксацина».

Тетрациклины используют для лечения таких заболеваний, как бактериальные инфекции, розацеа, акне и H. pylori. Распространенный бренд, использующий NHS – Tetralysal 300. Ципрофлоксацины, с другой стороны, используют для лечения таких инфекций, как пневмония, инфекции кожи, костей, глаз и ушей.

На прием этих препаратов может повлиять употребление молочных продуктов. в некоторых случаях кальций, содержащийся в молочных продуктах, связывается с антибиотиками, препятствуя их проникновению в кровь. Чтобы избежать этого, обычно рекомендуется подождать около трех часов после приема антибиотика, прежде чем употреблять молочные продукты. В общем, не запивайте их большим стаканом молока.

Несовместимость лекарств с пищей: продукты, богатые витамином K, и варфарин

Варфарин – распространенное лекарство, используемое для лечения тромбов и снижения риска инфаркта и инсульта. Но продукты, богатые витамином K (например, шпинат, капуста, брокколи и черника), могут помешать его эффективному действию.

Витамин К и варфарин могут действовать друг против друга. Варфарин разжижает кровь и препятствует образованию тромбов, а витамин К помогает крови сворачиваться.

Это не означает, что люди, принимающие варфарин, должны полностью отказаться от употребления витамина К, поскольку он важен для всеобщего здоровья. Это лишь означает, что людям, принимающим препарат, необходимо поддерживать стабильное потребление витамина К, чтобы дозировка препарата была точной.

Какие лекарства и продукты нельзя совмещать: 5-HTP и антидепрессанты

Тем, кто принимает антидепрессанты, следует избегать приема 5-HTP (или 5-гидрокситриптофана). Это связано с тем, что 5-HTP может увеличивать уровень серотонина в мозге. Это хорошая новость для тех, кто хочет улучшить настроение и сон, но антидепрессанты (то есть, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) уже останавливают реабсорбцию серотонина после его использования. Поэтому добавление еще большего количества серотонина в это уравнение может привести к его избытку.

Это может вызвать состояние, известное как серотониновый синдром. Это потенциально опасное для жизни состояние, которое может вызывать такие симптомы, как приливы жара, повышение кровяного давления и спутанность сознания.

Следует отметить, что 5-HTP не содержится в продуктах, которые мы едим, поэтому вам не стоит беспокоиться о том, что вы будете потреблять слишком много этого вещества из цельных продуктов. Наш организм производит 5-HTP из триптофана (содержится в яйцах, молоке, лососе и сое). Но употребление большого количества триптофана не приводит к такому увеличению 5-HTP, как это может сделать добавка.

Несовместимость лекарства с пищей: грейпфрут и статины, некоторые антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов и иммунодепрессанты

Грейпфруты полезны для здоровья. Но они могут влиять на усвоение лекарства. Источник: pexels.com

Грейпфрут – большой плохой волк, когда речь идет о взаимодействии пищи и лекарств. «Грейпфрут ингибирует фермент CYP3A4 в печени и кишечнике, что снижает расщепление лекарств», — говорит Бадд. Это может привести к повышению уровня лекарств в крови. Это увеличивает риск побочных эффектов, таких как повреждение мышц во время приема статинов или чрезмерная седация во время приема антидепрессантов».

Проблемы могут возникнуть не только с грейпфрутами: «Хотя грейпфрут – самый известный виновник, апельсин и фрукт помело могут оказывать аналогичное влияние», – говорит Бадд. «Даже небольшое количество может быть значительным, а взаимодействие может длиться до 24 часов». Это объясняется наличием химических соединений, известных как фуранокумарины, связанные с горьким вкусом этих фруктов.

К антидепрессантам, на которые может повлиять употребление грейпфрута, относятся сертралин, тразодон, флуоксетин, флувоксамин и пароксетин. Большинство лекарств, на которые может повлиять грейпфрут, имеют указание на этикетке.

Какие лекарства и продукты нельзя совмещать: чай и добавки с железом

Многие из нас любят принимать пищевые добавки утром. Но, если вы принимаете железосодержащие добавки вскоре после утренней чашки чая, самое время отказаться от этого.

Это связано с тем, что содержащиеся в чае танины – один из видов полифенолов – могут соединяться с железом в некоторых продуктах или добавках, препятствуя его усвоению. Это особенно верно для растительных (негемовых) источников железа. Поэтому будьте особенно осторожны, если вы соблюдаете вегетарианскую или веганскую диету.

Белок важен не только для мышц, но и для здоровья. Но что есть, чтобы его получить? В этих продуктах его больше, чем в яичках.