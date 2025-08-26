Вторник, 26 августа, 2025
16.5 C
Киев
type here...
Законопроект, предложенный в Верховной Раде, предлагает упростить выезд мужчин до 25 лет за границу, устраняя бюрократические преграды.
Законопроект, предложенный в Верховной Раде, предлагает упростить выезд мужчин до 25 лет за границу, устраняя бюрократические преграды.
ОбществоПолитика
Время чтения 1 мин.

Какие мзменения в правилах выезда мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта 13685

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован новый законопроект, который призван изменить порядок выезда мужчин в возрасте до 25 лет из страны. Этот законопроект, обозначенный как №13685, был предложен народным депутатом от фракции «Слуга народа» Федором Вениславским в сотрудничестве с группой парламентариев.

После начала полномасштабной войны в Украине было введено ограничение на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это было сделано для обеспечения мобилизации и выполнения конституционного долга по защите государства. Однако, как указано в пояснительной записке к законопроекту, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет в реальности не могут быть призваны на мобилизацию, но при этом они не могут свободно покидать страну. Это вызывает проблемы для молодежи, которая учится или работает за границей, а также усложняет поддержание связи с родными.

На данный момент ограничения на выезд касаются только двух категорий:

  • контрактников в возрасте до 25 лет,
  • студентов украинских вузов 18-22 лет, участвующих в программах академической мобильности.
    Другие молодые мужчины, не подлежащие мобилизации, не могут выезжать за пределы страны.

Законопроект предполагает, что ограничения на выезд не будут касаться тех мужчин, которые не достигли возраста призыва в текущем или следующем году. Кроме того, в статье, регулирующей выезд военнослужащих, будет добавлено уточнение: «если иное не предусмотрено законом».

Принятие закона упростит процесс пересечения границы для мужчин до 25 лет, устранит бюрократические препятствия, связанные с документами и военным учетом, а также облегчит возвращение тех, кто уже уехал. Это, по мнению авторов законопроекта, укрепит доверие молодежи к государству и поможет сохранить связь с Родиной.

Ранее мы писали о том, какие новые наказания за попытку покинуть Украину во время военного положения предполагает законопроект Кабмина.

Горячее за неделю

Статьи

Как подготовить окна к осени: защита от влаги и холода для любых конструкций

0
Эффективные способы утепления деревянных и пластиковых окон осенью: от замены уплотнителей до защиты откосов.
Общество

Масированная атака дронами по Ахтырке 20 августа: 12 раненых, среди них дети

0
Ахтырка подверглась атаке дронов 20 августа — 12 раненых, среди них дети. Повреждены дома, полиция расследует военное преступление.
Общество

Украина обновляет календарь прививок: новые вакцины и минимизация уколов

0
С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный календарь прививок, включающий от оральной вакцины от полиомиелита.
Статьи

Что такое прокрастинация и как победить самого себя

0
Прокрастинация — это не только проблема управления временем, но и психология. Важно научиться бороться с откладыванием дел на потом.
Общество

Когда восходит и заходит солнце 21 августа 2025 года: утренний рассвет, вечерний закат и продолжительность дня в Украине

0
Рассвет, восход, закат и продолжительность дня 21 августа 2025 в Украине. График по городам, таблица, советы и дневной ритм.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Вуди Аллен прокомментировал критику Украины за участие в Московском кинофестивале
Следующая статья
Элина Свитолина проиграла в первом круге US Open-2025, показав худший результат за 11 лет

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какой поворотник включать при въезде на круг по ПДД 2025 года

0
Какой поворот включать при въезде на круг по ПДД 2025 — подробное разъяснение, реальные примеры и штрафы за ошибки.

Как правильно снимать клеммы с аккумулятора, чтобы не повредить электронику

0
Как правильно отключать аккумулятор, чтобы не повредить электронику и продлить её срок службы. Инструкция с примерами и советами.

Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев: где и во сколько смотреть онлайн трансляцию Лиги Европы

0
21 августа 2025 в 21:00 смотрите матч Лиги Европы Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Онлайн трансляция, прогноз букмекеров и составы команд.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.