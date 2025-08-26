В Верховной Раде Украины был зарегистрирован новый законопроект, который призван изменить порядок выезда мужчин в возрасте до 25 лет из страны. Этот законопроект, обозначенный как №13685, был предложен народным депутатом от фракции «Слуга народа» Федором Вениславским в сотрудничестве с группой парламентариев.

После начала полномасштабной войны в Украине было введено ограничение на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это было сделано для обеспечения мобилизации и выполнения конституционного долга по защите государства. Однако, как указано в пояснительной записке к законопроекту, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет в реальности не могут быть призваны на мобилизацию, но при этом они не могут свободно покидать страну. Это вызывает проблемы для молодежи, которая учится или работает за границей, а также усложняет поддержание связи с родными.

На данный момент ограничения на выезд касаются только двух категорий:

контрактников в возрасте до 25 лет,

студентов украинских вузов 18-22 лет, участвующих в программах академической мобильности.

Другие молодые мужчины, не подлежащие мобилизации, не могут выезжать за пределы страны.

Законопроект предполагает, что ограничения на выезд не будут касаться тех мужчин, которые не достигли возраста призыва в текущем или следующем году. Кроме того, в статье, регулирующей выезд военнослужащих, будет добавлено уточнение: «если иное не предусмотрено законом».

Принятие закона упростит процесс пересечения границы для мужчин до 25 лет, устранит бюрократические препятствия, связанные с документами и военным учетом, а также облегчит возвращение тех, кто уже уехал. Это, по мнению авторов законопроекта, укрепит доверие молодежи к государству и поможет сохранить связь с Родиной.

