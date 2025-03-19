Какого числа Благовещение 2025 в Украине: праздник совсем скоро

Не упустите важный православный праздник!

В Украине есть множество важных православных праздников, и Благовещение – один из них. Это праздник о радостном Евангельском событии, когда Дева Мария узнала, что станет матерью спасителя. Верующие по всему миру отмечают его и имеют свои интересные традиции. Между Благовещением и Рождеством ровно 9 месяцев. Однако в Украине дата изменилась. Какого числа будет Благовещение в 2025 году?

MigNews назовет вам ее, а также расскажет, что вообще можно и чего нельзя делать в этот праздник.

Благовещение 2025 в Украине, по новому стилю: дата и какого числа

Напомним, Украина перешла на новый церковный календарь. Поэтому даты многих праздников сместились. Благовещение не стало исключением. Раньше мы отмечали его 7 апреля, но теперь, в 2025 году, будем отмечать 25 марта.

Что такое Благовещение: смысл и значение праздника

Благовещение – благая весть. В этот день мы вспоминаем, как однажды Господь возвестил Деве Марии, что она была избрана, чтобы стать Матерью Иисуса Христа. Благую весть Деве Марии принес Архангел Гавриил. Зачатие Сына Божия стало искуплением греха Евы, праматери всех людей. Благовещение олицетворяет собой начало искупления грехов.

Этот праздник имеет огромное значение для верующих. Считается, что освященная в этот день соль в храме способна вылечить любые болезни.

Некоторые украинцы на Благовещение выпускают голубей в небо. Согласно поверью, птицы, долетевшие до небес, расскажут ангелам о том, чего хорошего произошло за год.

Благовещение 2025: что нужно и чего нельзя делать

Очень важно в этот день пойти в церковь и исповедоваться. Именно праздник принят отмечать с семьей, посещать родных и не отвлекаться на мирские проблемы, молиться, отпускать обиды. Хотя Великий пост продолжается, на Благовещение разрешено употреблять алкоголь и есть рыбу с оливковым маслом.

Чего нельзя делать на Благовещение:

Заниматься тяжелым физическим трудом;

Стречь или окрашивать волосы;

Одалживать деньги или самому брать взаймы, что-нибудь давать из своего дома;

Носить новую одежду;

Шить, вязать, стирать;

Ссориться и конфликтовать.

А когда будет Пасха в 2025 году? Изменилась ли дата из-за нового церковного календаря?