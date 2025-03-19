Какой праздник 19 марта в Украине: почему этот день важен для верующих и каких действий следует избегать

19 марта православные верующие чтят память святых мучеников Хрисанфа и Дарии.

19 марта православные верующие чтят память святых мучеников Хрисанфа и Дарии. MigNews расскажет о традициях этого дня, народных приметах и запретах, а также кто празднует именины.

Церковный праздник 19 марта по новому стилю

Согласно новому лианскому календарю, который в 2023 году ввела Православная церковь Украины, 19 марта отмечается память святых мучеников Хрисанфа и Дарии. Эти святые жили в III веке в Риме. Хрисанф был выходцем из знатной языческой семьи, получил хорошее образование и, прочитав Новый Завет, принял крещение. Его отец, не желая мириться с выбором сына, заставил его жениться на девушке по имени Дария, которая впоследствии также уверовала во Христа. Супруги решили жить как монахи, создав отдельные общины для мужчин и женщин.

Во время гонений на христиан их схватили и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от веры. Однако они не отступили, и даже их мучители, видя их стойкость и чудеса, происходившие рядом с ними, сами принимали христианство. В конце концов Хрисанфа и Дарию казнили.

Какой церковный праздник 19 марта по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня отмечается обретение честного Креста и гвоздей святой равноапостольной царицей Еленой, а также честь памяти 42-х мучеников из города Амморея.

Народные приметы на 19 марта

В прежние времена в этот день был ветер. Также по приметам можно было предусмотреть погоду на лето:

Теплая погода – лето будет сухим и ветреным.

– лето будет сухим и ветреным. Дождь в этот день – засухи летом не будет.

– засухи летом не будет. Если зацвела ива – пчеловодам пора выставлять ульи.

– пчеловодам пора выставлять ульи. Если ночью не видно звезд – впереди теплые дни.

Что нельзя делать 19 марта

Церковь запрещает ссоры, сплетни, хвалу, зависть, осуждение других и отказ в помощи. Великий пост продолжается, и соблюдающим его следует следить не только за питанием, но и за своими мыслями и поступками.

По народным верованиям, в этот день нельзя ссориться супругам , ведь конфликты могут продолжаться весь год. Также не рекомендуется плакать и печалиться , чтобы не навлечь беду. Не стоит бездельничать и носить рваную одежду – это может принести бедность.

Что можно делать в этот праздник

В этот день молятся к святым Хрисанфа и Дарии, прося о помощи в сохранении любви и верности в семье, здоровье близких и благополучии в воспитании детей. Это также удачное время для помощи другим и добрым делам.

Кто празднует именины 19 марта

Именины сегодня отмечают владельцы таких имен:

Дария

Константин

Аркадий

Евграф

Федор

Соблюдение традиций и понимание духовного смысла в этот день помогут провести его с пользой для души и тела.

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