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Политика
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Какой праздник 21 марта в Украине: значение дня, народные традиции, приметы и важные исторические события

21 марта отмечается ряд интересных событий и традиций.

21 марта отмечается череда интересных событий и традиций, которые могут повлиять на ваш день. Кроме того, что этот день стал важным в мировом календаре, существуют определенные народные приметы и запреты, которые могут быть полезны для каждого, кто хочет соблюдать традиции, пишет MigNews со ссылкой на источник Kg.ua.

Что не стоит делать 21 марта

21 марта связан с несколькими важными запретами. Да, не рекомендуется поливать комнатные растения, поскольку считается, что это может вызвать ссоры в семье. Кроме того, этот день не подходит для бездельничания, сплетничества или ссор. Также считается нехорошим знаком стирать белье в этот день.

Народные приметы и обычаи

В Украине существует много народных примет, связанных с 21 марта:

  • Если небо затянуто голубыми облаками, ожидается теплая и дождливая погода.
  • Услышав первый гром, можно предсказать урожайный год.
  • Если из березы выходит много сока, это сулит дождливое лето.
  • Появление первых комаров – признак быстрого потепления.

У наших предков также было интересное поверье, советовавшее подойти к колодцу, наклониться и трижды прокричать желание, чтобы финансовые дела пошли вверх.

Именины 21 марта

Среди людей, празднующих именины в этот день, есть:

  • Антон,
  • Афанасий,
  • Иаков,
  • Кирилл,
  • Филимон,
  • Федор.

Талисман для рожденных 21 марта

Талисманом для родившихся 21 марта является сардоникс. Этот камень известен своими защитными свойствами и считается символом мужества и силы. Сардоникс часто называют «оранжевым агатом».

Известные люди, родившиеся 21 марта

  • В 1941 году родился украинский резчик и живописец Павел Волык.
  • В 1955 году – украинская писательница, главный директор журнала «Подсолнечник» Леся Воронина.
  • В 1987 году родился Владимир Торшин, подполковник Вооруженных Сил Украины, Герой Украины (посмертно), отдавший свою жизнь за Родину в условиях войны с Россией.

Памятные события 21 марта

  • 630 год – византийский император Ираклий возвращает Крест Иисуса Христа в Иерусалим.
  • 1804 год — введен в действие Кодекс Наполеона.
  • 1884 год — во Франции отменен запрет на создание профсоюзов.
  • 1927 год – в Киеве вышел первый номер украинской «Литературной газеты».
  • 1935 год — по требованию Реза Шаха Пахлави Персия становится Ираном.
  • 1945 — во время ошибочного налета союзнических ВВС на школу в Копенгагене погибает 125 гражданских лиц, среди которых 86 школьников.
  • 1961 год – состоялся первый концерт группы The Beatles.
  • 1980 год – президент США Джимми Картер призывает к бойкоту Олимпийских игр в Москве.
  • 1990 год — Намибия становится независимой от Южной Африки.

Международные праздники 21 марта

  • Международный день лесов : Праздник, установленный ООН в 2012 году для повышения осведомленности о важности лесов и деревьев. Ежегодно теряется около 13 миллионов гектаров лесных насаждений, что влечет за собой серьезные экологические проблемы.
  • Всемирный день гипнопологов : Этот день отмечает важность гипнопологии, программы подготовки к родам, которая помогает женщинам бороться со страхом и болью во время родов через самовнушение.
  • Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации : Основан ООН в 1966 году в честь трагедии, произошедшей в 1960 году в Южной Африке, когда полицейские убили 69 мирных протестующих.
  • Международный день кукольника : Творческий праздник, который отмечают с 2002 года. В Украине первый кукольный театр появился в Чернигове в 1921 году.
  • Международный день человека с синдромом Дауна : Этот день, празднующийся с 2006 года, направлен на повышение осведомленности о людях с синдромом Дауна, который является врожденной генетической патологией.
  • Всемирный день домашнего хозяйства : Начало празднования с 1982 года, с 2002 года выбирают годовую тему для повышения осведомленности о важности экономии и хозяйствования.
  • Всемирный день поэзии : Отмечается по инициативе ЮНЕСКО с целью поддержки языкового разнообразия и популяризации искусства поэзии.

21 марта – день, насыщенный важными событиями как в Украине, так и в мире. Это также время для осознания важности природы, взаимоуважения и творческих достижений человечества.

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