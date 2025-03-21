Какой праздник 21 марта в Украине: значение дня, народные традиции, приметы и важные исторические события

21 марта отмечается ряд интересных событий и традиций.

21 марта отмечается череда интересных событий и традиций, которые могут повлиять на ваш день. Кроме того, что этот день стал важным в мировом календаре, существуют определенные народные приметы и запреты, которые могут быть полезны для каждого, кто хочет соблюдать традиции, пишет MigNews со ссылкой на источник Kg.ua.

Что не стоит делать 21 марта

21 марта связан с несколькими важными запретами. Да, не рекомендуется поливать комнатные растения, поскольку считается, что это может вызвать ссоры в семье. Кроме того, этот день не подходит для бездельничания, сплетничества или ссор. Также считается нехорошим знаком стирать белье в этот день.

Народные приметы и обычаи

В Украине существует много народных примет, связанных с 21 марта:

Если небо затянуто голубыми облаками, ожидается теплая и дождливая погода.

Услышав первый гром, можно предсказать урожайный год.

Если из березы выходит много сока, это сулит дождливое лето.

Появление первых комаров – признак быстрого потепления.

У наших предков также было интересное поверье, советовавшее подойти к колодцу, наклониться и трижды прокричать желание, чтобы финансовые дела пошли вверх.

Именины 21 марта

Среди людей, празднующих именины в этот день, есть:

Антон,

Афанасий,

Иаков,

Кирилл,

Филимон,

Федор.

Талисман для рожденных 21 марта

Талисманом для родившихся 21 марта является сардоникс. Этот камень известен своими защитными свойствами и считается символом мужества и силы. Сардоникс часто называют «оранжевым агатом».

Известные люди, родившиеся 21 марта

В 1941 году родился украинский резчик и живописец Павел Волык.

В 1955 году – украинская писательница, главный директор журнала «Подсолнечник» Леся Воронина.

В 1987 году родился Владимир Торшин, подполковник Вооруженных Сил Украины, Герой Украины (посмертно), отдавший свою жизнь за Родину в условиях войны с Россией.

Памятные события 21 марта

630 год – византийский император Ираклий возвращает Крест Иисуса Христа в Иерусалим.

1804 год — введен в действие Кодекс Наполеона.

1884 год — во Франции отменен запрет на создание профсоюзов.

1927 год – в Киеве вышел первый номер украинской «Литературной газеты».

1935 год — по требованию Реза Шаха Пахлави Персия становится Ираном.

1945 — во время ошибочного налета союзнических ВВС на школу в Копенгагене погибает 125 гражданских лиц, среди которых 86 школьников.

1961 год – состоялся первый концерт группы The Beatles.

1980 год – президент США Джимми Картер призывает к бойкоту Олимпийских игр в Москве.

1990 год — Намибия становится независимой от Южной Африки.

Международные праздники 21 марта

Международный день лесов : Праздник, установленный ООН в 2012 году для повышения осведомленности о важности лесов и деревьев. Ежегодно теряется около 13 миллионов гектаров лесных насаждений, что влечет за собой серьезные экологические проблемы.

: Праздник, установленный ООН в 2012 году для повышения осведомленности о важности лесов и деревьев. Ежегодно теряется около 13 миллионов гектаров лесных насаждений, что влечет за собой серьезные экологические проблемы. Всемирный день гипнопологов : Этот день отмечает важность гипнопологии, программы подготовки к родам, которая помогает женщинам бороться со страхом и болью во время родов через самовнушение.

: Этот день отмечает важность гипнопологии, программы подготовки к родам, которая помогает женщинам бороться со страхом и болью во время родов через самовнушение. Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации : Основан ООН в 1966 году в честь трагедии, произошедшей в 1960 году в Южной Африке, когда полицейские убили 69 мирных протестующих.

: Основан ООН в 1966 году в честь трагедии, произошедшей в 1960 году в Южной Африке, когда полицейские убили 69 мирных протестующих. Международный день кукольника : Творческий праздник, который отмечают с 2002 года. В Украине первый кукольный театр появился в Чернигове в 1921 году.

: Творческий праздник, который отмечают с 2002 года. В Украине первый кукольный театр появился в Чернигове в 1921 году. Международный день человека с синдромом Дауна : Этот день, празднующийся с 2006 года, направлен на повышение осведомленности о людях с синдромом Дауна, который является врожденной генетической патологией.

: Этот день, празднующийся с 2006 года, направлен на повышение осведомленности о людях с синдромом Дауна, который является врожденной генетической патологией. Всемирный день домашнего хозяйства : Начало празднования с 1982 года, с 2002 года выбирают годовую тему для повышения осведомленности о важности экономии и хозяйствования.

: Начало празднования с 1982 года, с 2002 года выбирают годовую тему для повышения осведомленности о важности экономии и хозяйствования. Всемирный день поэзии : Отмечается по инициативе ЮНЕСКО с целью поддержки языкового разнообразия и популяризации искусства поэзии.

21 марта – день, насыщенный важными событиями как в Украине, так и в мире. Это также время для осознания важности природы, взаимоуважения и творческих достижений человечества.

Узнайте также, какого числа Благовещение 2025 в Украине по новому календарю.