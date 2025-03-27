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Политика
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Какой праздник 27 марта в Украине: кого чествуют по церковному календарю, народные верования и что запрещено делать

В этот день почитается память святых.

Сегодня, 27 марта, согласно новому церковному календарю, верующие в Украине чтят память мученицы Матроны Солунской, мучеников Мануила и Феодосия, а также преподобного Иоанна Прозорливого Египетского. В этот день вспоминают жизнь и подвиги этих святых, а также соблюдают народные традиции и приметы, пишет MigNews со ссылкой на источник News.liga.net.

Мученица Матрона Солунская

Матрона была служанкой в доме знатной женщины в городе Фессалоники (ныне Салоники, Греция). Она тайно посещала христианские богослужения, что стало известно ее хозяйке. Девушку подвергли жестоким пыткам и, в конце концов, казнили. Однако она не отреклась от своей веры. В ее честь в IV веке в Фессалониках был построен храм.

Мученики Мануил и Феодосий

Святые мученики Мануил и Феодосий пострадали за христианскую веру в 304 году в Сирме (современная Сербия). Их пытали и казнили по приказу правителя. Они остались преданными Христу до последнего вздоха, и их память почитается в этот день.

Преподобный Иоанн Прозорливый

Преподобный Иоанн жил в IV веке в Египте. С юных лет он стал монахом, провел более 50 лет в одиночестве. В конце жизни получил дар пророчества и предсказал святому Палладию, что тот станет епископом. Прожив около 90 лет, он ушел в вечность мирной смертью.

Именины 27 марта

Сегодня день ангела празднуют мужчины с именем Иоанн . Это имя происходит от древнееврейского «Иоанн» и означает «Бог помиловал» или «Божий дар». Владельцы этого имени отмечают свои именины несколько раз в год и 27 марта являются одним из таких дней.

Международные праздники 27 марта

Сегодня в мире отмечается Международный день театра . Этот профессиональный праздник был основан в 1961 году Международным институтом театра по инициативе французского культурного деятеля Жана Кокто. День театра призван напомнить о важности сценического искусства в культурном развитии человечества.

Народные приметы на 27 марта

Наши предки верили, что в этот день природа дает подсказки о предстоящей погоде:

  • Если сегодня ударил мороз – холода продлятся еще неделю.
  • Солнечная погода – к похолоданию в ближайшие дни.
  • Быстро подвижные облака – к потеплению.
  • В прежние времена в этот день обещают сильные дожди.

Также существовало поверье, что если 27 марта подумать о чем-то плохом, это непременно сбудется.

Что нельзя делать 27 марта

  • Не следует ссориться и конфликтовать – считалось, что помириться после этого будет очень тяжело.
  • Запрещено ругаться, злословить и употреблять алкоголь.
  • Поскольку продолжается Великий пост, нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя традициям и приметам этого дня, можно привлечь в жизнь гармонию и покой.

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