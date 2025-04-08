Какой праздник 8 апреля в Украине: кого чествуют, что нельзя делать и что предсказывает погода

8 апреля верующие чествуют ряд христианских святых.

Согласно новому лианскому церковному календарю, в этот день Православная церковь Украины вспоминает апостолов Иродиона, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма и Гермия – учеников из числа 70, проповедовавших Евангелие после апостолов. Также чтят память преподобного Руфа Киево-Печерского, святого мученика Павсилипа, святителя Калестина – Папу Римского и святителя Нифонта Новгородского, пишет MigNews со ссылкой на источник News.liga.net.

Апостолы из числа 70: преданные последователи Христа

Святые Иродион, Руфь и другие принадлежали к числу семидесяти апостолов – особенно близких учеников Христа, ставших проповедниками христианства по всему миру. Они сыграли важную роль в распространении веры и укреплении ранней Церкви.

Преподобный Руфь – монах из Печерских глубин

В XIV веке в Киево-Печерской лавре жил монах-затворник Руфь, известный своим благочестием и подвигами. Его останки покоятся в Дальних пещерах Лавры, а память о нем хранится как образец духовной преданности.

Мученик Павсилип: вера перед лицом пыток

По преданию, мученик Павсилип подвергся преследованиям за веру в Иисуса Христа во время правления императора Адриана во II веке. Его схватили язычники, заковали в кандалы и подвергли пыткам, но он не отрекся от своей веры.

Папа Калестин: мудрый проповедник и духовный лидер

Святитель Калестин возглавлял Римскую церковь в 422-432 годах. Его почитали за глубокую образованность, силу проповеди и ревность в защите христианских ценностей. Под его руководством церковь укреплялась во времена сложных испытаний.

Святитель Нифонт – духовный страж Новгорода

Епископ Нифонт, бывший монах Киево-Печерской лавры, стал известен своей непоколебимостью в вере. По преданию он отказался венчать князя Святослава с дочерью хана, указывая на запрет браков христиан с язычниками. Построил в Новгороде храм Пресвятой Богородицы. Имя святого упоминается в «Киево-Печерском патерике», летописях и «Житиях святых». Его память чтят в третье воскресенье после Троицы.

Именины 8 апреля: кого сегодня приветствовать

Сегодня свои именины празднуют носители имен Родион, Руфь и Нифонт.

– Родион – с греческого означает «герой».

– Руф – происходит из латыни, переводится как «рыжий».

– Нифонт – греческое имя, трактуемое как «благоразумный», «мудрый».

Международные праздники 8 апреля

Международный день буддизма – отмечается в день рождения Будды Шакьямуни. Буддизм как мировая религия происходит из Индии и проповедует веру в карму, реинкарнацию и внутреннее спокойствие.

Международный день конкурса красоты – неофициальный праздник, начатый в 2018 году, чтобы отметить культурное явление конкурсов красоты и роль женщин в нем.

Народные традиции и приметы на 8 апреля

В народном календаре этот день называли Днем Родиона и Руфа . Считалось, что именно сегодня Солнце и Луна встречаются. В дохристианские времена существовали обряды чествования природы и ее существ.

По поверью, с этого дня из земли начинает вылезать «гадья» – змеи, ящерицы, змеи. Их нельзя трогать, потому что это, как верили наши предки, приносит несчастье. Среди них могли появиться мифические существа – «руфы».

Обряды и верования:

Хозяйки впервые выводили во двор цыплят и гусят с завязанными глазами – так верили, что хищная птица не причинит вреда.

Если в небе видели журавлей, следовало взять пригоршню проса, смешать с землей и высеять – это обещало хороший урожай.

Девушки после первого грома умывались и вытирались красным полотенцем, чтобы сохранить красоту.

Мужчины касались деревьев – для крепкой спины во время жатвы.

Погодные приметы:

Ясная погода – к теплым летом.

Пасмурный день предвещает дождливую и холодную пору.

Что нельзя делать 8 апреля

Продолжается Вербная неделя , предпоследняя перед Пасхой. В этот период особенно соблюдают пост, поэтому сегодня не стоит употреблять мясо, молоко или яйца. Рекомендуется готовить песни.

Под запретом также:

злые пожелания и сплетни;

отказ в помощи;

громкие застолья и развлечения.

Этот день следует провести в тишине, молитве и добрых делах – помочь близким, подать милостыню или совершить доброе дело.

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