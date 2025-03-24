Каліфорнія прийняла закон про заборону використання смартфонів у школах

Закон буде діяти до 1 липня 2026 року.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у понеділок, 23 вересня, підписав закон, який вимагає від шкіл обмежити або заборонити використання смартфонів у школі на тлі зростаючого консенсусу щодо того, що надмірне використання може сприяти ризику психічних захворювань і заважати навчанню, повідомляє MigNews з посиланням на джерело Reuters.

13 штатів США наслідували приклад Флориди 2023 року, заборонивши або обмеживши використання смартфонів у школах або порадивши це місцевим педагогам.

У Каліфорнії законопроект був прийнятий переважною більшістю як в асамблеї штату (76-0), так і в сенаті (38-1).

Законопроект вимагає від шкільних рад розробити політику, яка обмежує або забороняє учням використовувати смартфони в шкільних містечках до 1 липня 2026 року, і оновлювати цю політику кожні п’ять років.

Каліфорнія, де навчається майже 5,9 мільйона учнів державних шкіл, слідує за округом Лос-Анджелеса, шкільна рада якого заборонила смартфони для 429 000 учнів у червні, намагаючись захистити дітей від розваг і соціальних мереж, які заважають навчанню та шкодять психічному здоров’ю.

У тому ж місяці головний хірург США Вівек Мурті закликав до попереджувальних написів у соціальних мережах, подібних до тих, що є на пачках сигарет, і порівняв цю проблему з надзвичайною психічною проблемою.

Ми знаємо, що надмірне використання смартфонів посилює занепокоєння, депресію та інші проблеми з психічним здоров’ям, але ми можемо втрутитися. Цей новий закон допоможе учням зосередитися на навчанні, соціальному розвитку та навколишньому світі в школі, а не на екранах.

Тим часом в Україні планують заборонити одноразовий пластик за прикладом ЄС.