Победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше вызвала оживлённые дискуссии в политических кругах. Историк, консерватор и сторонник националистических идей с минимальным перевесом обошёл либерала Рафала Тшасковского. Этот исход выборов может стать поворотным моментом не только для внутренней польской политики, но и для отношений с соседними странами, в частности с Украиной. Новоизбранный президент уже заявил о намерении защищать «традиционные польские ценности», ограничить миграцию и пересмотреть подход к международной помощи. Об этом рассказывает DNEWS.

Кто такой Кароль Навроцкий

Переходя к личности нового главы государства, важно рассмотреть его жизненный путь, карьеру и личную историю. Биография Кароля Навроцкого охватывает образование, научную деятельность, общественные инициативы, спортивный опыт и семейные обстоятельства, о которых он сам рассказал в ходе предвыборной кампании.

Ранние годы и образование

Кароль Тадеуш Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске. Начальное образование получил в школе № 58, затем поступил в IV общеобразовательную школу имени Казимежа Велького, где в 2002 году получил аттестат зрелости. В 2003 году окончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске по специальности «управление персоналом». Затем он поступил на исторический факультет Гданьского университета. В 2008 году получил степень магистра, а в 2013 году защитил диссертацию по теме «Социальное сопротивление коммунистическому правительству в Эльблонгском воеводстве в 1976–1989 годах» и стал доктором гуманитарных наук.

В 2023 году Навроцкий окончил международную программу MBA по стратегии и управлению в Гданьской политехнике, что позволило ему расширить свои управленческие компетенции и усилить позиции как публичного лидера.

Фото: https://my.ua/

Спорт и молодёжные инициативы

С 1997 по 2000 год он играл в футбольных командах Ex Siedlce и KKS Gedania. С 2000 по 2004 год занимался боксом, завоевав Кубок Польши среди юниоров в весовой категории до 91 кг. В 2010 году создал спортивные секции боевых искусств и развивал локальные молодёжные клубы. В 2004 году он выиграл зональный турнир Кубка Польши среди юниоров, выступая в тяжелом весе.

Фото: Marcin Gadomski / PAP

Подработка охранником и первые обвинения

В студенческие годы Кароль работал охранником в отеле «Гранд» в Сопоте. Позже польская пресса утверждала, что в то время он якобы был замешан в организации проституции. Он решительно опроверг обвинения и заявил, что подаст в суд на журналистов.

Путь в науку и неожиданный поворот

Увлечение историей привело Навроцкого к защите диссертации по антикоммунистическому сопротивлению в Эльблонгском воеводстве. Но в научной среде он прославился благодаря псевдониму — Тадеуш Батыр. Под этим именем он опубликовал скандальную книгу о польской мафии 90-х. Когда выяснилось, что автор и Навроцкий — одно лицо, это вызвало шок и сравнение с Питером Наварро, придумавшим фейкового эксперта Рона Вару.

Фото: ukladgdanski.wordpress.com

Историк и чиновник

С 2009 года Навроцкий работал в Институте национальной памяти. В 2013–2017 годах возглавлял Бюро общественного образования в Гданьске. Параллельно с 2011 по 2017 год он занимал пост председателя районного совета Седльце в Гданьске. В 2017 году он стал директором Музея Второй мировой войны. В 2021 году вернулся в Институт памяти как вице-президент, а уже в мае стал его главой. 23 июля 2021 года он принес присягу перед Сеймом Польши.

В феврале 2024 года Навроцкий был включён в список разыскиваемых Россией за снос памятников Красной Армии. Этот шаг вызвал международный резонанс и был расценён как политическое давление.

Фото: PAP/Tomasz Waszczuk

Общественная и мемориальная деятельность

С 2015 по 2021 год Навроцкий активно участвовал в патриотических инициативах. Он был одним из организаторов Аллеи отверженных солдат в Гданьске, участвовал в установке памятников Дануте Седзикувне и Феликсу Сельмановичу, а также в церемониях перезахоронения борцов антикоммунистического подполья. Он курировал международную выставку «Fighting and Suffering» и является председателем Совета по исторической дипломатии при МИД Польши.

Помимо этого, Навроцкий курировал восстановление десятков памятных мест, посвящённых польскому сопротивлению 1940–1950-х годов. Он также инициировал образовательные туры для школьников и студентов по регионам сражений и репрессий.

Фото: https://my.ua/

Политика и награды

За активность и лояльность Навроцкий был награжден более чем десятью государственными медалями, включая награды за заслуги перед Армией Крайовой, продвижение исторической правды и патриотизм. В 2021 году он стал главой Института национальной памяти, получив поддержку не только от «ПиС», но и от крайне правой «Конфедерации».

Кароль Навроцкий имеет ряд государственных наград:

Серебряный Крест Заслуги (2021)

Бронзовый Крест Заслуги (2016)

Медаль «Pro Patria»

Медаль 100-летия независимости

Медаль «Помни, Польша, о своих сыновьях»

Медаль «Побеждай зло добром»

Кольцо «Инки»

Знак «За заслуги перед Армией Крайовой»

Войны памяти и антипатия к Украине

Навроцкий продолжил агрессивную линию по исторической политике. Его высказывания об украинско-польском прошлом были односторонними, с упором на обвинения Украины. Однако полномасштабная война с Россией временно смягчила его риторику, заставив переключиться на критику Германии и РФ.

Президентская кампания и антиукраинский курс

Навроцкий стал кандидатом на пост президента от «ПиС» в 2025 году. Основной темой его кампании стали исторические претензии к Украине. Он выдвинул популистскую программу «План 21», в которой акцент делался на снижении налогов и отказе от евроинтеграции Украины.

Поддержка США и скандалы

Во время кампании Навроцкий встретился с Дональдом Трампом, что стало резонансным событием. 1 мая 2025 года Навроцкий встретился с президентом США, который заявил: «Вы победите».

Также Навроцкий общался с госсекретарём Марко Рубио и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Это вызвало споры в Польше о вмешательстве США в выборы.

Фото: Белый дом

Спорные дебаты и победа

На финальных дебатах Навроцкий шокировал публику движением, которое восприняли как употребление наркотиков — позже он оправдывался, что это был табачный снюс. Несмотря на это, он победил во втором туре, набрав 50,89% голосов и обогнав Рафала Тшасковского.

Навроцкий запомнился эпатажным поведением на дебатах, где поставил радужный флаг на трибуну Тшасковского и втянулся в скандал из-за якобы употребления снюса. В СМИ появился компромат о квартире, полученной по сомнительной схеме через опекунский договор с пенсионером.

Фото: PAP/Paweł Supernak

Скепсис по отношению к ЕС

Навроцкий критикует Евросоюз за вмешательство во внутренние дела Польши. Он продвигает идею национального суверенитета и выражает недоверие к политике Брюсселя, особенно в вопросах миграции, гендерной повестки и распределения фондов. Он выступает против расширения полномочий Еврокомиссии и федерализации союза.

Поддержка Украины под вопросом

Навроцкий критически оценивает польскую помощь Украине, особенно в части беженцев и финансов. «Польша не обязана кормить всех и каждого, кто просто приехал», — сказал он на встрече в Кракове. По его мнению, помощь должна быть ограничена по времени и объёму. Он призывает «отделять тех, кто нуждается, от тех, кто пользуется системой».

Навроцкий выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС и НАТО. По его словам, «Украина сначала должна решить внутренние проблемы — коррупцию, слабость правовых институтов, нестабильность». Он также отметил, что «не считает правильным втягивать Польшу в международный конфликт путём прямой военной поддержки».

Кроме того, Навроцкий призвал к пересмотру соглашений о статусе украинцев в Польше, включая доступ к образованию, медицине и рынку труда.

Фото: Getty Images

Военно-политический дискурс

Навроцкий как верховный главнокомандующий может блокировать участие Польши в международных военных миссиях, включая расширенные поставки вооружения Украине. Он подчёркивает необходимость контроля за оборонными расходами и сосредоточения усилий на внутренней безопасности.

Риторика «нормальной Польши»

Навроцкий использует лозунг «Польша без нелегальных мигрантов». Он выступает за ограничение социальной помощи и ужесточение миграционного контроля. Его политика направлена на защиту национальной идентичности.

Семья и личная жизнь Кароля Навроцкого

Кароль Навроцкий женат на Марте Навроцкой, сотруднице налоговой службы. В семье трое детей: сын Антоний, дочь Екатерина и пасынок Даниэль — сын Марты от первого брака, которого она родила в 17 лет. Даниэль пошёл по стопам отчима и в 2024 году баллотировался в горсовет Гданьска от партии «Право и справедливость», а позже стал депутатом района Седльце — того самого, где раньше работал Кароль.

Фото: Facebook Кароля Навроцкого.

Навроцкие активно демонстрируют приверженность традиционным семейным ценностям и часто появляются вместе на официальных мероприятиях.

Фото: Facebook Кароля Навроцкого.

Социальная поляризация

Разница между Навроцким и Тшасковским составила менее двух процентов. Это подчёркивает высокий уровень раскола в обществе и предвещает возможные протесты и политические противостояния в будущем. Явка в 72,8% стала рекордной с 1995 года.

Ранее мы писали о том, что Польша сделала выбор: Кароль Навроцкий новым президентом.

Источники: 24TV, nashaniva.com, DW.