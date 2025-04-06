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Политика
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Киев подвергся массированной атаке со стороны РФ: почему почти все ракеты не удалось сбить

Київ зазнав масованої атаки з боку РФ: чому майже всі ракети не вдалося збити

Российские войска ночью совершили очередной массированный ракетный обстрел.

Российские войска ночью осуществили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины, в частности, столичного региона. Самый интенсивный удар потерпел Киев: ракеты повлекли за собой пожары, разрушение и травмирование гражданских, пишет MigNews со ссылкой на источник Ukrinform.ua.

Как сообщают официальные источники, атака началась ночью с использованием беспилотников. Около 2 часов ночи были зафиксированы пуски крылатых ракет типа «Калибр». Параллельно в воздушном пространстве были замечены стратегические бомбардировщики Ту-95, запускавшие ракеты около 5 утра. В этот промежуток времени, пока украинские силы противовоздушной обороны ожидали волну крылатых ракет, столица потерпела массированный удар со стороны баллистических ракет.

В Киеве в результате атаки произошли масштабные пожары в нежилых застройках сразу в трех районах города. Сообщается о по меньшей мере трех пострадавших. Кроме того, повреждено восемь автомобилей, а также сгорел один из магазинов.

По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, всего россияне выпустили шесть баллистических ракет по Киевской области, из которых удалось перехватить только одну. Остальные попали в цель, что и повлекло за собой серьезные последствия.

К сожалению, из шести выпущенных баллистических ракет удалось уничтожить только одну. Остальные пять попали по объектам в Киевской области.

Специалисты объясняют сложность перехвата такого вооружения: баллистические ракеты имеют чрезвычайно высокую скорость и сложную траекторию полета, что значительно усложняет работу систем противовоздушной обороны. По предварительным данным, удар был хорошо спланирован, чтобы максимально усложнить работу украинских защитников неба.

Напомним, что два дня назад российская ракета ударила по Кривому Рогу, что привело к гибели детей и взрослых.

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