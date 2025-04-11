Суббота, 12 апреля, 2025
-0.2 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Киянин проплив без зупинки добу та встановив національний рекорд

Киянин проплив без зупинки добу та встановив національний рекорд

Олександр Гома подолав понад 60 кілометрів у басейні.

Житель Києва Олександр Гома здійснив унікальне досягнення, встановивши рекорд України з плавання. Він безперервно плив у басейні протягом 24 годин, подолавши загалом 60 кілометрів 300 метрів, пише MigNews з посиланням на джерело Суспільне.

Як повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, спортсмен розпочав марафон 22 лютого о 7:24 ранку та фінішував рівно через добу. Його випробування проходило у 25-метровому басейні, де кожен заплив вимагав надзвичайної витривалості та концентрації.

Харчування та підтримка під час рекорду

Під час випробування Олександр підтримував сили спеціальним спортивним харчуванням. Проте, за словами Вєтрової, найбільше він смакував звичайне згущене молоко, випивши майже 1,5 літра цього продукту.

Важливу роль у встановленні рекорду відіграла група підтримки, яка весь час слідкувала за станом плавця та підбадьорювала його. Крім того, інші плавці періодично приєднувалися до нього у воді, щоб морально допомогти подолати марафонську дистанцію.

Особливо складним для спортсмена став нічний відрізок. Самотність та виснаження давалися взнаки, але Олександр знайшов спосіб підтримувати себе у тонусі – він повторював уроки англійської мови, яку вивчає на курсах.

Офіційне визнання рекорду

Рекорд “Найтриваліший одиночний добовий заплив у басейні” офіційно зафіксували в категорії плавання. Це досягнення стало ще одним яскравим прикладом витривалості та сили духу українських спортсменів.

Інші національні рекорди

Останнім часом в Україні було встановлено чимало унікальних рекордів у різних сферах:

  • Жовтень 2024 року – на Осокорках у Києві під час регати “Вітрила перемоги” за участю ветеранів війни зафіксували ще один національний рекорд.
  • Вересень 2024 року – морський піхотинець Дмитро Долгіх, попри ампутацію ноги, встановив рекорд, найдовше простоявши на одній нозі з додатковою вагою на витягнутих руках.
  • Вересень 2024 року – до Дня знань учні київської школи створили найдовший рушник із українським орнаментом із деталей Lego.
  • Квітень 2024 року – майстриня з Бучі провела найбільшу кількість онлайн-курсів із пошиття корсетів та корсетних суконь.

Нагадаємо, що Катерина Садурська встановила історичний рекорд, пірнувши на глибину 82 метри.

Горячее за неделю

Статьи

Как быстро отрастить волосы на 10 см в домашних условиях: советы мужчинам и женщинам

0
Как отрастить волосы на 10 см в домашних условиях — эффективные советы для мужчин и женщин: маски, витамины, массаж и правильный уход.
Общество

Кто по национальности был Иисус Христос

0
Иисус Христос был евреем, рождённым в Иудее. Рассказываем о Его этническом происхождении, культурной среде и значении для истории и религии.
Спорт

Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3

0
Украинские военные уничтожили...
Политика

К чему снится ремонт: детальное толкование снов и их значение

0
Ремонт во сне: что он может означать для...
Экономика

Таланты, усложняющие любовь: как способности мешают строить отношения

0
Одаренность часто кажется преимуществом, однако именно она часто становится...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине: чем она займется
Следующая статья
День ангела Василя 12 квітня: що варто знати про це свято в Україні

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Черновцы не увидят «Динамо» в Кубке Украины: где пройдет полуфинал

0
Единственный представитель Первой...

Как в Украине будут облагать налогом криптовалюту: новые правила от НКЦБФР

0
Украина готовится установить четкие налоговые правила для цифровых...

Проверки льгот на коммунальные услуги: что нужно знать украинцам

0
В Украине планируется внедрение единого механизма и общих правил...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.