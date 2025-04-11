Киянин проплив без зупинки добу та встановив національний рекорд

Олександр Гома подолав понад 60 кілометрів у басейні.

Житель Києва Олександр Гома здійснив унікальне досягнення, встановивши рекорд України з плавання. Він безперервно плив у басейні протягом 24 годин, подолавши загалом 60 кілометрів 300 метрів, пише MigNews з посиланням на джерело Суспільне.

Як повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, спортсмен розпочав марафон 22 лютого о 7:24 ранку та фінішував рівно через добу. Його випробування проходило у 25-метровому басейні, де кожен заплив вимагав надзвичайної витривалості та концентрації.

Харчування та підтримка під час рекорду

Під час випробування Олександр підтримував сили спеціальним спортивним харчуванням. Проте, за словами Вєтрової, найбільше він смакував звичайне згущене молоко, випивши майже 1,5 літра цього продукту.

Важливу роль у встановленні рекорду відіграла група підтримки, яка весь час слідкувала за станом плавця та підбадьорювала його. Крім того, інші плавці періодично приєднувалися до нього у воді, щоб морально допомогти подолати марафонську дистанцію.

Особливо складним для спортсмена став нічний відрізок. Самотність та виснаження давалися взнаки, але Олександр знайшов спосіб підтримувати себе у тонусі – він повторював уроки англійської мови, яку вивчає на курсах.

Офіційне визнання рекорду

Рекорд “Найтриваліший одиночний добовий заплив у басейні” офіційно зафіксували в категорії плавання. Це досягнення стало ще одним яскравим прикладом витривалості та сили духу українських спортсменів.

Інші національні рекорди

Останнім часом в Україні було встановлено чимало унікальних рекордів у різних сферах:

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Нагадаємо, що Катерина Садурська встановила історичний рекорд, пірнувши на глибину 82 метри.