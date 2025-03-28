Кирилловна или Кирилловна: как правильно писать на украинском

Как обращаться к дочери Кирилла?

Грамотное написание отчественных имен – это не только формальность, а важная составляющая культуры, уважения и официального общения. В профессиональной среде правильное написание отчества демонстрирует грамотность и серьезное отношение к собеседнику. Имя отчество употребляется в паспортах, свидетельствах, дипломах, договорах и других официальных документах. Ошибка может привести к юридическим проблемам или необходимости исправления документов. Сегодня мы хотим выяснить, как правильно писать отчество на украинском – Кирилловна или Кирилловна.

MigNews поделится с вами правописанием, чтобы вы обращались к дочери Кирилла без ошибок.

Значение имени Кирилл

Имя Кирилл имеет греческое происхождение и происходит от слова Κύριλλος (Kyryllos), что означает «владыка», «господин», «владыка». Имя стало особенно известно благодаря святому Кириллу, который вместе с братом Мефодием создал славянский алфавит и положил начало письменности у славянских народов.

Люди с именем Кирилл часто отличаются:

Сильным характером – стремятся к лидерству и уверенности в себе.

Аналитическим разумом способны хорошо разбираться в деталях и принимать взвешенные решения.

Коммуникабельность – легко находят общий язык с другими.

Творчество – нередко обладают художественными или интеллектуальными способностями.

Как писать по-отчески от Кирилла: Кирилловна или Кирилловна

Имена отчества в украинском языке образуются от имени отца с помощью суффиксов -ович, -евич (для мужчин) и -овна, -ивна (для женщин). Поэтому мы никак не можем написать Кирилловну. Эта форма характерна для русского языка, и сам суффикс патронима не соответствует нормам украинского языка.

Правильно: Кирилловна.

Неправильно: Кирилловна.

Примеры предложений со словом Кирилловна

Чтобы писать и говорить без ошибок, чаще употребляйте эти слова. Правила всегда нужно закреплять на практике. Для начала прочтите эти предложения с патронимом Кирилловной.

Мария Кирилловна всегда помогала своим ученикам в учебе.

Вы уже знакомы с Ольгой Кирилловной? Она работает в нашем отделе.

Бабушка Анна Кирилловна рассказывала замечательные истории о своем детстве.

Директор школы Галина Кирилловна вручила награды лучшим ученикам.

Я очень благодарен Наталье Кирилловне за ее поддержку и советы.

Узнайте, как правильно писать еще одно отчество – Вячеславович или Вячеславович. Многие употребляют не ту форму.