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Политика
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Китай может присоединиться к «коалиции желающих» для направления миротворцев в Украину

Китай изучает возможность участия в международной инициативе по направлению миротворческих сил в Украину.

Как сообщает немецкое издание Die Welt, в Брюсселе уже прошли неформальные переговоры, касающиеся присоединения Китая к «коалиции желающих».

Дипломатические круги в Брюсселе считают, что включение Китая в эту коалицию могло бы существенно увеличить вероятность того, что Россия согласится на введение миротворцев в Украину, пишет Mignews. Однако вопрос остается «деликатным», отмечает издание.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что следующая встреча «коалиции желающих» состоится 27 марта в Париже, где будут обсуждаться формат и состав миротворческого контингента. Ранее Франция и Великобритания заявили о готовности направить своих миротворцев в Украину, если будет достигнут режим прекращения огня.

Германия, в свою очередь, заявила, что пока еще не время для обсуждения этого вопроса. Россия же неоднократно выражала недовольство и отрицание возможности развертывания миротворческого контингента из стран НАТО и ЕС на территории Украины.

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