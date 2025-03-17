Понедельник, 17 марта, 2025
-1.8 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Кличко устроил кадровую чистку в КГГА: кто потерял должности и почему

Свои должности покинут три чиновника.

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал значительные кадровые изменения в Киевской городской государственной администрации (КГГА). В рамках объявленной реорганизации свои должности покинут три чиновника, а глава земельной комиссии Киевсовета сдаст депутатские полномочия, сообщает MigNews со ссылкой на источник Sud.ua.

Кто лишился должности?

Согласно официальному заявлению мэра, будут уволены:

  • Петр Оленич – заместитель председателя КГГА, ответственный за земельные вопросы и градостроительство;
  • Юрий Леонов – заместитель директора КП «Спецжилфонд»;
  • Алексей Мушта – заместитель руководителя КП «Киевблагоустройство».

Кроме того, депутат Киевского городского совета Михаил Терентьев , возглавляющий земельную комиссию, должен сложить свои полномочия.

Причины увольнений и последующие изменения

Виталий Кличко заявил, что кадровые перестановки являются частью более широкой реформы городского управления. Он отметил необходимость изменений в сфере градостроительства и земельных отношений, добавив:

Как и было анонсировано ранее, в градостроительной и земельной сферах состоится реорганизация. Но изменения не ограничатся только этими направлениями.

Расследование «земельного дела»

Контекстом для этих кадровых изменений стало расследование громкого «земельного дела». Виталий Кличко подчеркнул, что столичные власти способствуют правоохранительным органам и предоставляют все необходимые документы для следствия.

Узнайте также, почему Зеленский внезапно уволил Командующего Объединенными Силами Гнатова и кто может занять его место.

Горячее за неделю

Статьи

Аукцион, посвященный сериалу «Друзья», стал настоящей сенсацией: реквизит по съемкам раскупили за астрономические суммы

0
Поклонники культового сериала «Друзья» продемонстрировали невероятную преданность, приобретя...
Культура

День ангела Георгия 2025: оригинальные поздравления и открытки 11 марта

0
11 марта все Георгии празднуют именины. Это прекрасная...
Экономика

Если птица сел на подоконник: народная примета и ее значение

0
Птицы всегда были носителями символических значений, и их неожиданное...
Общество

Как украинцам, выехавшим за границу, законно не платить за коммунальные услуги

0
В Украине часто возникают ситуации, когда начисление за коммунальные...
Экономика

День Ангела Григория 17 марта: история, значение имени и традиции праздника

0
День ангела Григория, который отмечается 17 марта, является особым...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ЭкономикаПолитикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Чрезмерный туризм в Европе: какие города больше всего страдают от отдыхающих
Следующая статья
Выгодный обмен валюты: где найти лучшие курсы и когда их ловить

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Маск аннулировал финансирование команды Еля, которая помогала разыскивать похищенных украинских детей

0
Согласно данным соответствующих украинских структур, по меньшей мере 20...

Во Львове могут открыть аэропорт: названа дата: названа дата

0
При благоприятных обстоятельствах международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила...

День ангела Григория 2025: оригинальные поздравления и открытки 12 марта

0
12 марта все Григории отмечают День Ангела. Так...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.