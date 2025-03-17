Кличко устроил кадровую чистку в КГГА: кто потерял должности и почему

Свои должности покинут три чиновника.

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал значительные кадровые изменения в Киевской городской государственной администрации (КГГА). В рамках объявленной реорганизации свои должности покинут три чиновника, а глава земельной комиссии Киевсовета сдаст депутатские полномочия, сообщает MigNews со ссылкой на источник Sud.ua.

Кто лишился должности?

Согласно официальному заявлению мэра, будут уволены:

Петр Оленич – заместитель председателя КГГА, ответственный за земельные вопросы и градостроительство;

– заместитель председателя КГГА, ответственный за земельные вопросы и градостроительство; Юрий Леонов – заместитель директора КП «Спецжилфонд»;

– заместитель директора КП «Спецжилфонд»; Алексей Мушта – заместитель руководителя КП «Киевблагоустройство».

Кроме того, депутат Киевского городского совета Михаил Терентьев , возглавляющий земельную комиссию, должен сложить свои полномочия.

Причины увольнений и последующие изменения

Виталий Кличко заявил, что кадровые перестановки являются частью более широкой реформы городского управления. Он отметил необходимость изменений в сфере градостроительства и земельных отношений, добавив:

Как и было анонсировано ранее, в градостроительной и земельной сферах состоится реорганизация. Но изменения не ограничатся только этими направлениями.

Расследование «земельного дела»

Контекстом для этих кадровых изменений стало расследование громкого «земельного дела». Виталий Кличко подчеркнул, что столичные власти способствуют правоохранительным органам и предоставляют все необходимые документы для следствия.

Узнайте также, почему Зеленский внезапно уволил Командующего Объединенными Силами Гнатова и кто может занять его место.