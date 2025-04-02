Кофе утром: ученые назвали идеальное время для первой чашки

Утренний кофе не всегда является лучшим вариантом для того, чтобы ощутить настоящую бодрость.

Кофе – для многих людей это неотъемлемая часть утра. Уже с утра мы стремимся получить заряд энергии, чтобы начать день с максимальным вдохновением. Однако ученые обнаружили, что утренний кофе не всегда является лучшим вариантом для того, чтобы ощутить настоящую бодрость. Исследования показали, что пить кофе до 9:00 не имеет смысла, поскольку в это время организм сам производит кортизол, гормон, отвечающий за естественное пробуждение. Поэтому кофе не может быть таким эффективным, как позже, пишет MigNews.

Исследования показали, что пить кофе до 9:00 не имеет смысла, поскольку в это время организм сам производит кортизол, гормон, отвечающий за естественное пробуждение. Поэтому кофе не может быть таким эффективным, как позже.

Лучшее время для потребления кофе – с 9:30 до 12:00, когда уровень кортизола снижается, и кофеин работает на полную мощность. Именно в этот период кофе способен придать максимальный заряд энергии и бодрости.

Что касается второй порции, то лучшее время для нее – с 13:00 до 15:00. Именно в этот период организм переживает естественную убыль энергии, и чашка кофе может помочь преодолеть этот этап усталости.

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