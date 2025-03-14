Когда будет День матери 2025 в Украине: новая дата и история праздника

Повлиял ли новый календарь на дату празднования?

День матери – это праздник матерей во всем мире, на который мы радуем наших мам цветами, милыми пожеланиями, завтраком в постель и другими подарками. Однако мы не всегда баловали мам таким образом. Этот праздник имеет увлекательную историю, наполненную вдохновляющими женщинами, о которых стоит узнать и поговорить о долгом и заслуженном бранче в честь Дня матери. Не знаете, когда будет День матери 2025 в Украине?

MigNews назовет вам дату этого праздника. Спойлер: новый церковный календарь не повлиял на нее.

История Дня матери

Традиция чествовать матерей существует уже много веков. Но современная версия Дня матери зародилась в Соединенных Штатах.

В 1900-х годах женщина по имени Анна Джарвис хотела сделать особый день для чествования матерей, потому что восхищалась тем, как много они делают для своих детей. Она обратилась за помощью к супругу по имени Джон Ванамейкер, и в 1908 году они провели первое официальное празднование Дня матери в церкви в Западной Виргинии. В тот же день многие пришли на запад ко Дню матери в одном из магазинов Ванамейкера в Филадельфии.

После этого Джарвис очень хотела, чтобы День матери стал большим событием по всей стране. Она считала, что другие праздники больше касаются мужских достижений, поэтому писала письма газетам и важным людям, чтобы сделать День матери официальным праздником.

К 1912 году многие штаты, города и церкви начали праздновать День матери каждый год. Джарвис даже создал группу под названием «Международная ассоциация Дня матери», чтобы помочь распространять информацию. В 1914 году президент Вудро Вильсон объявил, что второе воскресенье мая будет официальным Днем матери, пишет Bloomandwild. К слову, впоследствии Джарвис осуждала коммерциализацию праздника и до конца жизни пыталась убрать его из календаря.

День матери 2025 в Украине: дата и когда будет

В Украине, как и во многих странах (включая США), День матери отмечают во второе воскресенье мая. В этом году он выпадает 11 мая 2025 года.

Как отпраздновать День матери

Проведите время с мамой или отправьте милый подарок, Источник: vecteezy.com

Нет неправильного способа выразить маме свою любовь. Но если вы ищете идеи, мы собрали несколько наших любимых способов отпраздновать этот день.

Протяните руку помощи. В память об оригинальной идее Энн Джарвис ищите способы помочь занятой маме в вашей жизни. Передайте еду трудолюбивой маме или предложите помочь подругам отвезти детей в школу. Если вы не знаете чем помочь, это тоже не страшно! Отправьте простую записку с открытым предложением оказать любую помощь.

Отправьте открытку. Неважно, проводите ли вы этот день вместе, находитесь ли за много километров друг от друга, маме будет приятно получить в этот день заботливую открытку.

Заведите новенькую традицию. Подумайте о том, чтобы начать новую традицию в этом году и спланировать веселый день вместе. Устройте вечер игр со всей семьей, помогите ей навести порядок на кухне или запланируйте предлетний педикюр – вы оба будете с нетерпением ждать этого дня из года в год.

Удивите ее подарком. В этот день матери удивите маму особым подарком, который создан специально для нее. Купите набор для ухода за собой для мамы, которая заслуживает спа-день (или подарите ей подарочную карту в любимый местный спа-салон). Или сделайте самый милый и сентиментальный подарок, который она будет беречь вечно.

Разделите вместе трапезу. Мы все за вкусный бранч в День матери, но не обязательно ограничиваться вафлями и блины. Проведите день, готовя вместе (можно даже устроить виртуальное кулинарное свидание, если вы не можете отпраздновать его лично) или пригласите маму в ее любимый местный ресторан.

А вы знаете, когда будет весеннее равноденствие в Украине в 2025 году? Здесь мы рассказывали о нем.