Когда лучше всего тренироваться для похудения: утром или вечером?

Вот преимущества утренних, дневных и вечерних тренировок.

Существует множество переменных, которые могут повлиять на ваш путь к похудению. Тип тренировки (пилатес, силовая тренировка, ходьба), количество потребляемых калорий, возраст, и это лишь некоторые из них. Еще один фактор? Время проведения тренировки. Интересно узнать, когда лучше тренироваться для похудения?

Специалистка по силовым нагрузкам Саманта Ротберг и тренер Сара Пелк Грака убеждены, что занятия спортом в любое время суток полезны. При этом тренировки в разное время суток имеют свои преимущества. MigNews вам о них расскажет, чтобы вы выбрали то, что вам подходит.

Преимущества утренних тренировок

Больше последовательности. Утренние тренировки помогут вам выработать привычный режим благодаря меньшему количеству отвлекающих факторов и обязательств, часто возникающих в конце дня.

Улучшение концентрации внимания и энергии. Утренные тренировки высвобождают эндорфины (нейромедиаторы хорошего настроения, помогающие снять стресс и тревогу), повышая настроение и ясность ума, что помогает вам оставаться продуктивными и энергичными в течение дня.

Регулировка аппетита. Утренняя зарядка может помочь регулировать гормоны голода и тягу к еде. Это может привести к снижению потребления калорий в течение дня.

Повышенный метаболизм. Утренняя зарядка может запустить ваш метаболизм, что приведет к более активному сжиганию калорий в течение дня.

Когда лучше всего тренироваться для похудения: преимущества дневных тренировок

Улучшение спортивных результатов. Дневные тренировки могут повысить спортивные результаты благодаря повышению температуры тела. Это позволит вам лучше выполнять упражнения.

Снятие стресса. Дневные тренировки служат здоровым способом снятия стресса, накопившегося за день, что может косвенно способствовать снижению веса за счет уменьшения связанного со стрессом пищевого поведения.

Сжигание жира. Организм может более эффективно сжигать жир во время дневных тренировок по сравнению с другим временем. Ведь у многих людей пик энергии приходится на поздний вечер.

Преимущества вечерних тренировок

Повышение выносливости. Аэробная способность и выносливость естественным образом повышаются в позднее время суток из-за более высокой температуры тела и усиленного кровотока. Это позволяет вам прилагать больше усилий в течение длительного периода времени (например, вы не так легко устаете) и сжигать больше калорий.

Лучший сон. Умеренные вечерние физические упражнения (например, бодрая ходьба, легкая езда на велосипеде или танцы) могут способствовать расслаблению и улучшению качества сна, являющегося ключевым компонентом для контроля веса.

Уменьшение количества перекусов поздно вечером. Умеренные или энергичные физические упражнения (например, бег, прыжки на скакалке или интенсивная езда на велосипеде) могут подавлять аппетит, снижая уровень гормонов голода, таких как грелин, и повышая уровень гормонов сытости, таких как глюкагонообразный пептид-1 (GLP-1).

Когда лучше всего тренироваться для похудения

Нет «неправильного» времени для тренировок с целью похудения. Источник: vecteezy.com

Дело вот в чем. Эксперты сходятся во мнении, что нет одного лучшего времени для занятий спортом с целью похудения. Все зависит от конкретного человека и индивидуальных обстоятельств.

Чтобы определить, что лучше для вас и ваших целей, Пелк Грака советует учитывать следующее:

График. Выбирайте время тренировок, постоянно совпадающее с вашими ежедневными обязанностями, когда вы с наименьшей вероятностью будете прерваны.

Хронотип сна. Ваш хронотип сна определяет, кто вы – ранняя птичка, ночная сова или что-нибудь среднее между ними. Обычно он определяется генетикой и влияет на оптимальное время для сна, работы и физических упражнений. Поэтому не планируйте тренировки, которые мешают вам высыпаться, и выбирайте время, когда вы чувствуете себя самым энергичным, бодрым и сильным. Чтобы определить свой хронотип сна, запишите, когда вы чувствуете себя самым бодрым и продуктивным, и планируйте свой день исходя из этого.

Личные предпочтения. Выбирайте то время, которое вам нравится. Если вы не уверены в своих силах, поэкспериментируйте с разным временем и посмотрите, что будет лучше.

В общем, лучшее время для тренировок – это то, когда вы можете постоянно приходить на занятия и показывать максимальный результат. «Независимо от того, какое время суток вы выбрали для занятий, постоянство и удовольствие – важнейшие факторы для долгосрочного успеха», – говорит Пэлк Грака. Каждое движение имеет значение – не существует «неправильного» времени, чтобы уделять приоритетное внимание своему здоровью и физической форме».

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