Когда лучше всего тренироваться для похудения: утром или вечером?

Вот преимущества утренних, дневных и вечерних тренировок.
Существует множество переменных, которые могут повлиять на ваш путь к похудению. Тип тренировки (пилатес, силовая тренировка, ходьба), количество потребляемых калорий, возраст, и это лишь некоторые из них. Еще один фактор? Время проведения тренировки. Интересно узнать, когда лучше тренироваться для похудения?
Специалистка по силовым нагрузкам Саманта Ротберг и тренер Сара Пелк Грака убеждены, что занятия спортом в любое время суток полезны. При этом тренировки в разное время суток имеют свои преимущества. MigNews вам о них расскажет, чтобы вы выбрали то, что вам подходит.
Преимущества утренних тренировок
- Больше последовательности. Утренние тренировки помогут вам выработать привычный режим благодаря меньшему количеству отвлекающих факторов и обязательств, часто возникающих в конце дня.
- Улучшение концентрации внимания и энергии. Утренные тренировки высвобождают эндорфины (нейромедиаторы хорошего настроения, помогающие снять стресс и тревогу), повышая настроение и ясность ума, что помогает вам оставаться продуктивными и энергичными в течение дня.
- Регулировка аппетита. Утренняя зарядка может помочь регулировать гормоны голода и тягу к еде. Это может привести к снижению потребления калорий в течение дня.
- Повышенный метаболизм. Утренняя зарядка может запустить ваш метаболизм, что приведет к более активному сжиганию калорий в течение дня.
Когда лучше всего тренироваться для похудения: преимущества дневных тренировок
- Улучшение спортивных результатов. Дневные тренировки могут повысить спортивные результаты благодаря повышению температуры тела. Это позволит вам лучше выполнять упражнения.
- Снятие стресса. Дневные тренировки служат здоровым способом снятия стресса, накопившегося за день, что может косвенно способствовать снижению веса за счет уменьшения связанного со стрессом пищевого поведения.
- Сжигание жира. Организм может более эффективно сжигать жир во время дневных тренировок по сравнению с другим временем. Ведь у многих людей пик энергии приходится на поздний вечер.
Преимущества вечерних тренировок
- Повышение выносливости. Аэробная способность и выносливость естественным образом повышаются в позднее время суток из-за более высокой температуры тела и усиленного кровотока. Это позволяет вам прилагать больше усилий в течение длительного периода времени (например, вы не так легко устаете) и сжигать больше калорий.
- Лучший сон. Умеренные вечерние физические упражнения (например, бодрая ходьба, легкая езда на велосипеде или танцы) могут способствовать расслаблению и улучшению качества сна, являющегося ключевым компонентом для контроля веса.
- Уменьшение количества перекусов поздно вечером. Умеренные или энергичные физические упражнения (например, бег, прыжки на скакалке или интенсивная езда на велосипеде) могут подавлять аппетит, снижая уровень гормонов голода, таких как грелин, и повышая уровень гормонов сытости, таких как глюкагонообразный пептид-1 (GLP-1).
Когда лучше всего тренироваться для похудения
Нет «неправильного» времени для тренировок с целью похудения. Источник: vecteezy.com
Дело вот в чем. Эксперты сходятся во мнении, что нет одного лучшего времени для занятий спортом с целью похудения. Все зависит от конкретного человека и индивидуальных обстоятельств.
Чтобы определить, что лучше для вас и ваших целей, Пелк Грака советует учитывать следующее:
- График. Выбирайте время тренировок, постоянно совпадающее с вашими ежедневными обязанностями, когда вы с наименьшей вероятностью будете прерваны.
- Хронотип сна. Ваш хронотип сна определяет, кто вы – ранняя птичка, ночная сова или что-нибудь среднее между ними. Обычно он определяется генетикой и влияет на оптимальное время для сна, работы и физических упражнений. Поэтому не планируйте тренировки, которые мешают вам высыпаться, и выбирайте время, когда вы чувствуете себя самым энергичным, бодрым и сильным. Чтобы определить свой хронотип сна, запишите, когда вы чувствуете себя самым бодрым и продуктивным, и планируйте свой день исходя из этого.
- Личные предпочтения. Выбирайте то время, которое вам нравится. Если вы не уверены в своих силах, поэкспериментируйте с разным временем и посмотрите, что будет лучше.
В общем, лучшее время для тренировок – это то, когда вы можете постоянно приходить на занятия и показывать максимальный результат. «Независимо от того, какое время суток вы выбрали для занятий, постоянство и удовольствие – важнейшие факторы для долгосрочного успеха», – говорит Пэлк Грака. Каждое движение имеет значение – не существует «неправильного» времени, чтобы уделять приоритетное внимание своему здоровью и физической форме».
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