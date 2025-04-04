Пятница, 4 апреля, 2025
18.1 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Когда можно возвращаться к бегу после родов? Простой тест

Коли можна повертатися до бігу після пологів? Простий тест

Готовы ли вы к такой тренировке? Сделайте следующее.

По большому счету, мантра послеродовых фитнес-программ говорит: «Не торопитесь». И это хорошие слова, которыми следует руководствоваться! Многие женщины интересуются, когда можно возвращаться к бегу после родов, ведь это одна из самых популярных тренировок. Но профессор кинезиологии Кара Радзак говорит, что вы должны получить разрешение на занятия от своего врача.

MigNews поделится советами экспертов, а также общими правилами возвращения к бегу после родов. В конце вас ждет тест, который поможет понять, готово ли ваше тело к тренировке.

Когда можно возвращаться к бегу после родов

Коли можна повертатися до бігу після пологів? Простий тест

Многие эксперты советуют выполнить семь движений, чтобы понять, готова ли родившая женщина к бегу Источник: pexels.com

Как правило, роженицам советуют не заниматься физическими упражнениями в течение шести недель после вагинальных родов или восьми недель в случае кесарева сечения. Затем акушер-гинеколог осмотрит вас и даст добро на возврат к физическим нагрузкам, если вы нормально восстанавливаетесь. Главная клиническая специалист Tia Джессика Хорвиц говорит, что получение такого разрешения означает, что начинать заниматься спортом «безопасно с медицинской точки зрения».

Ваш акушер, вероятнее всего, посоветует вам начинать медленно. Но с точки зрения влияния на ваше тело – тело, все еще ощущающее последствия вынашивания и родов гораздо позже шестинедельного послеродового визита. Некоторые виды упражнений могут быть сложнее применить на практике, чем другие.

В частности, бег – это высокоударный вид деятельности, который оказывает значительную нагрузку на суставы, когда они могут быть ослаблены и/или выровнены иначе, чем до беременности, благодаря гормональным изменениям. Кроме того, при этом задействуются практически все мышцы нижней части тела и кори. А это очень сложно после того, как вы несколько месяцев не бегали и ощущали расслоение мышц живота.

Более того, если тазовое дно – мышечный каркас, удерживающий ваши органы и все туловище, – не восстановится должным образом после растяжения во время беременности, у вас может возникнуть недержание и/или недостаточная поддержка верхней части тела, когда вы подпрыгиваете и опускаетесь на эти мышцы. Все это может привести к дискомфорту или травме, а также вызвать нарушения походки, которые могут привести к тому же в дальнейшем.

Послеродовой тест для бега после беременности

Следующий тест на готовность к бегу оценивает, смогут ли ваши суставы и мышцы выдержать нагрузку, которая возникает, когда вы бегаете по улице, дорожке, беговой дорожке или тропе. Чтобы пройти оценку управления нагрузкой и воздействием, вы должны быть в состоянии выполнять такие упражнения без боли, тяжести или недержания.

  • Прогулка, 30 минут.
  • Баланс на одной ноге, 10 секунд на каждую сторону.
  • Приседания на одной ноге, 10 повторений на каждую сторону.
  • Бег на месте, 1 минута.
  • Перебежка вперед (медленный, преувеличенный, прыжковый бег), 10 повторений.
  • Прыжки на месте на одной ноге, 10 повторений на каждую сторону.
  • Бегущий человек на одной ноге (рука и противоположная нога одновременно сгибаются вверх, а затем назад, замедленный бег на месте), 10 повторений на каждую сторону.

Что делать, если вы прошли тест успешно или, наоборот, неудачно?

Если вы не прошли тест с блеском после родов, но чувствуете, что готовы снова бегать, посоветуйтесь с врачом или тренером по бегу о том, как облегчить процесс. И наоборот, если тест показал, что вы физически готовы, но эмоционально или психологически не готовы принять вызов бегу, ни в коем случае не давите на себя.

Если вы прошли тест успешно, помните, что все же не стоит торопиться. Начните с чередования ходьбы и бега трусцой и постепенно увеличивайте время, расстояние и скорость.

Может, вам стоит пока заниматься плаванием в бассейне? Узнайте, что больше меняет тело – бег или плавание.

Горячее за неделю

Экономика

Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 1 апреля: графики отключения

0
На сегодняшний день для бытовых потребителей отключение электроэнергии не...
Общество

В Украине предлагают более 50 тыс. грн за удаленную работу: кого ищут

0
В Украине удаленная работа приобретает все большую популярность, и...
Экономика

Начальник КОВА сообщил о последствиях дроновой атаки на Броварской район, есть пострадавшие (ФОТО)

0
Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил о...
Экономика

Почему именно подростки любят риск: механизм, объясняющий их поведение

0
Мозговые механизмы, определяющие подростковые решения по риску, могут быть...
Политика

К чему снится переезд: что значит переезд во сне, толкование и возможные интерпретации этого сна

0
Узнайте, что означает переезд во сне и как...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как быстро принимать правильные решения для бизнеса, отношений и жизни
Следующая статья
Искусственные подсластители могут заставить вас чувствовать себя более голодными

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично

0
Соединенные Штаты Америки (США)...

Трамп объявил о введении пошлин против всех стран мира: когда будут обнародованы детали масштабного тарифного плана

0
Это решение является частью его экономической стратегии. Президент...

Кинопремьеры недели: что смотреть в кино со 2 апреля

0
На этой неделе зрителей ждут увлекательные кинопремьеры, которые...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.