Когда можно возвращаться к бегу после родов? Простой тест

Готовы ли вы к такой тренировке? Сделайте следующее.

По большому счету, мантра послеродовых фитнес-программ говорит: «Не торопитесь». И это хорошие слова, которыми следует руководствоваться! Многие женщины интересуются, когда можно возвращаться к бегу после родов, ведь это одна из самых популярных тренировок. Но профессор кинезиологии Кара Радзак говорит, что вы должны получить разрешение на занятия от своего врача.

MigNews поделится советами экспертов, а также общими правилами возвращения к бегу после родов. В конце вас ждет тест, который поможет понять, готово ли ваше тело к тренировке.

Когда можно возвращаться к бегу после родов

Многие эксперты советуют выполнить семь движений, чтобы понять, готова ли родившая женщина к бегу Источник: pexels.com

Как правило, роженицам советуют не заниматься физическими упражнениями в течение шести недель после вагинальных родов или восьми недель в случае кесарева сечения. Затем акушер-гинеколог осмотрит вас и даст добро на возврат к физическим нагрузкам, если вы нормально восстанавливаетесь. Главная клиническая специалист Tia Джессика Хорвиц говорит, что получение такого разрешения означает, что начинать заниматься спортом «безопасно с медицинской точки зрения».

Ваш акушер, вероятнее всего, посоветует вам начинать медленно. Но с точки зрения влияния на ваше тело – тело, все еще ощущающее последствия вынашивания и родов гораздо позже шестинедельного послеродового визита. Некоторые виды упражнений могут быть сложнее применить на практике, чем другие.

В частности, бег – это высокоударный вид деятельности, который оказывает значительную нагрузку на суставы, когда они могут быть ослаблены и/или выровнены иначе, чем до беременности, благодаря гормональным изменениям. Кроме того, при этом задействуются практически все мышцы нижней части тела и кори. А это очень сложно после того, как вы несколько месяцев не бегали и ощущали расслоение мышц живота.

Более того, если тазовое дно – мышечный каркас, удерживающий ваши органы и все туловище, – не восстановится должным образом после растяжения во время беременности, у вас может возникнуть недержание и/или недостаточная поддержка верхней части тела, когда вы подпрыгиваете и опускаетесь на эти мышцы. Все это может привести к дискомфорту или травме, а также вызвать нарушения походки, которые могут привести к тому же в дальнейшем.

Послеродовой тест для бега после беременности

Следующий тест на готовность к бегу оценивает, смогут ли ваши суставы и мышцы выдержать нагрузку, которая возникает, когда вы бегаете по улице, дорожке, беговой дорожке или тропе. Чтобы пройти оценку управления нагрузкой и воздействием, вы должны быть в состоянии выполнять такие упражнения без боли, тяжести или недержания.

Прогулка, 30 минут.

Баланс на одной ноге, 10 секунд на каждую сторону.

Приседания на одной ноге, 10 повторений на каждую сторону.

Бег на месте, 1 минута.

Перебежка вперед (медленный, преувеличенный, прыжковый бег), 10 повторений.

Прыжки на месте на одной ноге, 10 повторений на каждую сторону.

Бегущий человек на одной ноге (рука и противоположная нога одновременно сгибаются вверх, а затем назад, замедленный бег на месте), 10 повторений на каждую сторону.

Что делать, если вы прошли тест успешно или, наоборот, неудачно?

Если вы не прошли тест с блеском после родов, но чувствуете, что готовы снова бегать, посоветуйтесь с врачом или тренером по бегу о том, как облегчить процесс. И наоборот, если тест показал, что вы физически готовы, но эмоционально или психологически не готовы принять вызов бегу, ни в коем случае не давите на себя.

Если вы прошли тест успешно, помните, что все же не стоит торопиться. Начните с чередования ходьбы и бега трусцой и постепенно увеличивайте время, расстояние и скорость.

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