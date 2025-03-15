Когда в Киеве отключат отопление: что решила власть и от чего это зависит

Несмотря на потепление, в Киеве пока не будут отключать отопление.

Несмотря на потепление, в Киеве пока не будут отключать отопление. Власти города решили сохранить подачу тепла, но на минимальном уровне, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей столицы. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, сообщает MigNews.

По его словам, в ближайшие дни синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха, что может повлиять на самочувствие киевлян, особенно детей, стариков и тех, кто испытывает проблемы со здоровьем. Именно поэтому городские власти приняли решение пока не завершать отопительный сезон, а подача тепла в дома жителей Киева будет осуществляться в экономном режиме.

Когда в Киеве могут отключить отопление?

Пантелеев отметил, что решение о полном отключении теплоснабжения будет приниматься на основе погодных условий. Если среднесуточная температура будет стабильно удерживаться на уровне +8°C и выше, столичная администрация рассмотрит возможность завершения отопительного сезона.

Мы понимаем, что вопрос отключения отопления важен для жителей города, особенно в условиях нестабильного межсезонья. Поэтому наша главная задача – обеспечить баланс между экономией энергоресурсов и комфортом людей.

Почему отопление не отключается сразу?

Специалисты объясняют, что резкое отключение тепла в период, когда температура еще нестабильна, может привести к дискомфорту в жилых домах, школах, больницах и других заведениях. Кроме того, в ночные часы температура может значительно снижаться, что также влияет на общую ситуацию.

В КГГА напомнили, что каждый год решение о завершении отопительного сезона принимается в соответствии с метеорологическими показателями и прогнозами синоптиков. Власти Киева уверяют, что продолжат мониторинг погодных условий и при необходимости будут принимать оперативные решения.

Чего ждать жителям Киева?

Пока что теплоснабжение в столице не будет выключать, но оно будет работать на минимальном уровне, что позволит избежать резких перепадов температуры в домах. Жителям города советуют следить за официальными сообщениями и готовы к возможному завершению отопительного сезона в случае устойчивого потепления.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Киеве завершился в середине апреля, однако решение этого года будет зависеть от погодных условий в ближайшие недели.

Напомним, что дети массово переходят на онлайн-обучение в Киеве.