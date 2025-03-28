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Политика
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Когда у «Резерв+» появится направление на ВЛК

Уже скоро в приложении появится Е-направление на ВЛК.

До конца февраля следующего года военные смогут получать электронные направления на ВЛК через систему Резерв+. Об этом в телеэфире сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, пишет MigNews.

Екатерина сказала:

Реформа ВЛК была разработана Минобороны вместе с нашими партнерами. Уже на первом этапе реформы мы реализуем возможность получить электронное направление на ВЛК через Резерв+, прямо у себя в телефоне. Это будет осуществлено до конца февраля следующего года.

По словам Черногоренко, Министерство обороны планирует постепенно масштабировать эту реформу в течение нескольких месяцев, в результате чего военнообязанные смогут проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности в любом гражданском медицинском учреждении по их выбору.

Екатерина добавила, что это позволит разделить процесс военно-врачебной экспертизы на два этапа: медосмотр и административный этап, который будет осуществляться в рамках Министерства обороны. Такой подход сделает процесс децентрализованным, автономным, цифровым и анонимным, что будет удобно гражданам и значительно снизит коррупционные риски.

Несмотря на необычные сбои в приложении, власти надеются, что все будет работать хорошо, и для этого сделает все возможное.

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