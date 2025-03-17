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Политика
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Когда Украина получит рекордную военную помощь от Швеции, и что туда входит?

Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета военной помощи

Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего с начала полномасштабного вторжения пакета военной помощи на сумму 13,5 млрд шведских крон (приблизительно $1,23 млрд), пишет MigNews со ссылкой на источник Reuters.com. Это уже 18 пакет поддержки от скандинавской страны с 2022 года.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что в пакет войдут:

  • 16 боевых катеров Combat Boat 90 и 23 станции вооружения к ним;
  • 1 миллион боеприпасов калибра 12,7 мм;
  • 146 грузовиков;
  • 1500 противотанковых ракет TOW;
  • 200 противотанковых гранатометов AT4.

Около $90 миллионов будут направлены на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников. Кроме того, $58 миллионов выделят на обучение и подготовку украинских солдат в 2025 году, а $71 миллион – на ремонт и техническое обслуживание уже предоставленного оборудования.

Интересно, что часть средств, примерно $178 миллионов, будет направлена на так называемую датскую модель, которая предусматривает привлечение финансирования для оборонно-промышленного комплекса Украины.

Пол Йонсон подчеркнул, что сейчас у России есть инициатива в войне, поэтому Европа должна взять на себя большую ответственность за поддержку Украины.

Точные сроки доставки этого пособия не уточняются.

Ранее США передали Украине 90 ракет Patriot.

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