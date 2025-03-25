Коли в Україні переводять годинники на літній час у 2025 році

Літній час – це система, за якою годинники переводяться на одну годину вперед.

В Україні в 2025 році переведення годинників на літній час відбудеться в ніч з 29 на 30 березня о 3:00 за київським часом. Це зміна часу регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року, повідомляє MigNews.

Що таке літній час?

Літній час – це система, за якою годинники переводяться на одну годину вперед для того, щоб ефективніше використовувати денне світло в період з весни до осені. У результаті цього вечори стають довшими, а світловий день — більш тривалим.

Чому в Україні переводять годинники на літній час?

Цей захід введено з метою економії електроенергії, а також для того, щоб більш ефективно використовувати природне освітлення впродовж дня.

Як перевести годинник на літній час?

Годинник необхідно перевести на одну годину вперед – з 3:00 на 4:00. Пристрої з автоматичним встановленням часу здійснять цю операцію самостійно, тому користувачам не доведеться виконувати додаткові дії.

Скільки разів на рік переводять годинники в Україні?

В Україні годинник переводять двічі на рік: на літній час – в останню неділю березня, і на зимовий – в останню неділю жовтня.

Чи можна залишити годинники на стандартному часі?

Згідно з чинним законодавством України, переведення годинників на літній та зимовий час є обов’язковим. Проте є дискусії щодо скасування цієї практики, яка досі залишається актуальною в ряді країн.

Де вперше застосували літній час?

Ідея введення літнього часу виникла в кінці 19 століття, і перше застосування відбулося в 1908 році у Великій Британії.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нещодавно висловив упевненість у тому, що президент України Зеленський підпише законопроєкт, що передбачає скасування переведення годинників на літній час.