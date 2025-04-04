На временно оккупированной Луганщине вступил в силу новый указ.

На временно оккупированной Луганщине, под контролем так называемой ЛНР, вступил в силу новый указ, ограничивающий передвижение несовершеннолетних после 22:00, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/weukrainetv.

По словам местных источников, нововведение касается всех населенных пунктов области, даже тех, где боевые действия не велись, что указывает на усиление репрессивной политики оккупантов. Ограничения накладываются без предупреждения, что ограничивает свободу передвижения детей и молодежи в регионе.

В то же время, в Рубежном, на котором российские военные планировали осуществить ремонт многоэтажек в 2025 году, ситуация тоже выглядит не менее проблемной. Вместо того, чтобы приступить к запланированным работам, оккупанты решили сосредоточиться на ремонте нескольких «выборочных» объектов, которые они используют для пропаганды своих якобы успехов в «восстановлении» Донбасса. Оказалось, что для масштабных ремонтных работ не хватает не только строителей, но и средств, что значительно задерживает начало большинства проектов.

Это подтверждает проблему оккупационной администрации в сохранении жизнеспособности инфраструктуры на захваченных территориях, поскольку даже базовые обещания ремонта жилых домов оказываются для окупантов слишком сложными для выполнения в условиях нехватки ресурсов.

Отметим, что враг готовится к новой наступательной операции.