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Комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Кравченко на пост Генпрокурора. Кто он и какие вызовы стоят перед новым главой прокуратуры?
Комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Кравченко на пост Генпрокурора. Кто он и какие вызовы стоят перед новым главой прокуратуры?
Политика
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Комитет Верховной Рады одобрил назначение Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины

Верховная Рада Украины, как ожидается, проведет голосование о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора Украины. Это решение поддержал профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Ожидается, что голосование начнется сразу после начала работы Рады. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на UNN.

Поддержка кандидатуры Кравченко

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление Президента Украины о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором. Голосование в зале Рады состоится в течение текущего заседания. Прогнозируется, что оно пройдет до 14:30.

Результаты голосования в комитете

По данным нардепа Ярослава Железняка, комитет поддержал кандидатуру Кравченко. За назначение проголосовали 15 человек, двое воздержались. Это решение ожидаемо, так как Кравченко имеет значительный опыт работы в правоохранительных органах.

Руслан Кравченко: Биография и карьерный путь

Руслан Кравченко родился в Северодонецке Луганской области. Он окончил военно-юридический факультет Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». Начинал карьеру как следователь в Севастопольской прокуратуре, а затем стал старшим следователем. В 2014 году Кравченко активно занимался фиксацией действий российских войск в Крыму.

Карьерные достижения и опыт

После работы в Крыму он продолжил карьеру в прокуратурах Ровенской и Львовской областей. В 2014-2015 годах участвовал в антитеррористической операции в качестве прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. В 2015 году стал работать в Главной военной прокуратуре. Он также был частью команды, которая обеспечила осуждение Виктора Януковича за государственную измену.

Кравченко на посту Генпрокурора

С 2020 года Кравченко возглавил отдел по расследованию преступлений в оборонной сфере, а в 2021 году стал руководителем Бучанской окружной прокуратуры. В апреле 2023 года он был назначен главой Киевской областной государственной администрации. В конце 2024 года Руслан Кравченко занял пост главы Государственной налоговой службы Украины.

Фото: Руслан Кравченко, председатель Государственной налоговой службы Украины

Руслан Кравченко, благодаря своему опыту и активной роли в борьбе с коррупцией, является подходящей кандидатурой для поста Генерального прокурора. Его назначение будет иметь важное значение для реформирования украинской прокуратуры и повышения эффективности правоохранительных органов.

Фото: UNN, facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Метаописание:

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, прокуратура

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