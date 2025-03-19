Следует четко понимать: перемирие в интерпретации Путина — это не о мире, а о том, чтобы Украина сложила оружие.

Минувшей ночью Россия снова атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе «Шахед», сообщает MigNews. Под ударами оказались населённые пункты в Донецкой, Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях. Одна из атак попала прямо в больницу в Сумах.

Это очередное доказательство того, что Россия целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру. Кремлю не нужно перемирие – ему нужна капитуляция Украины. И хотя в международном дискурсе все чаще звучат призывы к переговорам, следует четко понимать: перемирие в интерпретации Путина — это не о мире, а о том, чтобы Украина сложила оружие. Об этом написал в своем Telegram канале военный блогер Игаль Левин.

Почему Кремль боится сильной украинской армии

Главная цель России в любом формате переговоров – сокращение боеспособности Украины. Все попытки ограничить мобилизацию, приостановить военную помощь, урезать финансирование оборонного сектора или ограничить производство оружия – это не просто компромиссы. Это фундаментальные шаги к предстоящей капитуляции.

С 2022 года любой дипломатический маневр со стороны Кремля сопровождается именно этим требованием сделать украинскую армию слабее. Потому что сильная армия, развитый ОПК и мобилизационный потенциал Украины — это не просто вопрос безопасности, это вопрос самого существования государства.

США и Запад: их интересы не совпадают с украинскими

Недавнее заявление сенатора США Марко Рубио о том, что «Россию невозможно победить» — это очередное проявление политической игры. На самом деле это не о невозможности победы, а о нежелании Вашингтона, чтобы Россия потерпела сокрушительное поражение. В истории Россия неоднократно проигрывала, в частности, в войне с Японией 1904–1905 годов. Поэтому утверждение о ее «непобедимости» — это не факт, а политический манипулятивный нарратив.

Украина должна быть готова к волне подобных заявлений и попыткам международных партнеров склонить ее к уступкам. Но реальная политика – это не об эмоциях, а об интересах. США хотят, чтобы война не разрасталась, но это не значит, что Украина должна играть по их правилам.

Что делать Украине?

Украине нельзя позволять расслабиться или вестись на политические трюки. Стратегия должна быть четкой:

Не вестись на хитрости дипломатических «миротворцев» , которые на самом деле продвигают сценарий постепенной капитуляции.

, которые на самом деле продвигают сценарий постепенной капитуляции. Наращивать военную мощь , развивать оборонно-промышленный комплекс и укреплять мобилизационные резервы.

, развивать оборонно-промышленный комплекс и укреплять мобилизационные резервы. Усиливать связи с Европой и другими союзниками, выстраивая долговременную систему поддержки.

и другими союзниками, выстраивая долговременную систему поддержки. Продолжать бить Россию , нанося ей максимальные потери как в военной, так и в экономической плоскости.

Это не просто временные меры — фундамент, на котором должна стоять Украина. Пока есть сильная армия, пока идет мобилизация и укрепляется оборонный потенциал, шансов на капитуляцию у Кремля не будет.

Ранее Игаль заявил, что союзники США могут начать создавать свои ядерные арсеналы.