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Политика
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Кропивницкий пережил самую массовую атаку БпЛА в эту ночь: 10 травмированных, среди которых 4 детей

Атака оставила значительные разрушения и принесла жертвы гражданскому населению.

В ночь на 20 марта 2025 г. Кропивницкий пережил одну из самых масштабных атак БпЛА российских оккупантов, которая оставила значительные разрушения и принесла жертвы среди гражданского населения. Более 20 беспилотников атаковали город, в том числе многоэтажки и частные дома, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/kirovogradskaODA.

Последствия атаки: большие разрушения и раненые

Эта ночная атака стала одной из самых ужасных для Кропивницкого, когда более 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по жилым районам. В результате обстрела разрушены несколько многоэтажных домов и частных домов. К сожалению, среди раненых 4 детей.

Гражданские жертвы: более 10 пострадавших

Всего зафиксировано 10 травмированных, большинство из которых являются мирными жителями. Больше всего пострадали те, кто находился в момент атаки в своих домах или на улице. В частности, пострадали женщины, мужчины и дети, которые получили различные травмы, среди которых тяжелые повреждения.

В настоящее время продолжаются работы по оценке масштабов разрушений и оказанию помощи пострадавшим. Власти призывают жителей быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости.

Напомним, что недавно враг нанес удар по учебному заведению и жилой застройке в Кривом Роге.

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