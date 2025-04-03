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Политика
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Кто из украинцев попал в мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes

Хто з українців потрапив до світового рейтингу мільярдерів за версією Forbes

Результаты подтверждают высокий уровень экономических достижений наших предпринимателей.

Недавно мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes пополнился новыми именами украинских бизнесменов, пишет MigNews. Исследование, проведенное изданием Новости.LIVE, раскрывает, кто из украинцев смог попасть в этот престижный список и каких результатов достигли украинские миллиардеры.

1. Ринат Ахметов — $7,9 млрд (390-е место)

Ринат Ахметов, который является основным акционером таких компаний, как ДТЭК и «Метинвест», демонстрирует значительный прирост своего состояния, выросшего вдвое. Его активы на фоне растущих экономических показателей продолжают набирать обороты.

2. Виктор Пинчук — $3,2 млрд (1141 место)

Виктор Пинчук, известный бизнесмен в металлургической и газодобывающей сферах, владеет такими компаниями, как Интерпайп и GeoAlliance. Его состояние стабильно растет, что обеспечивает ему место в мировом рейтинге.

3. Петр Порошенко — $1,8 млрд (1947-е место)

У экс-президента Украины Петра Порошенко есть капитал, сформированный из дивидендов, корпоративных прав и ценных бумаг. Хотя его состояние несколько уменьшилось, он оставляет за собой место в рейтинге миллиардеров.

4. Андрей Веревский — $1,4 млрд (2356-е место)

Андрей Веревский, президент агрохолдинга «Кернел», продолжает стабильно развивать свой бизнес, в частности, в аграрном секторе, что позволяет ему попасть в список самых богатых людей мира.

5. Вадим Новинский, Константин Жеваго и Влад Яценко — по $1,2 млрд (2623-е место)

Эти бизнесмены также попали в мировой рейтинг миллиардеров, каждый в своей отрасли. Вадим Новинский владеет Смарт-Холдингом, Константин Жеваго занимается горнодобывающим бизнесом, а Влад Яценко является соучредителем финтех-компании Revolut.

Напомним, что Зеленский ввел в действие пожизненные санкции против Порошенко.

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