Кто такая Таисия Литвиненко и почему ее смерть стала большой утратой для украинского театра и кино

Ее имя навсегда останется в истории украинской культуры.

6 апреля 2025 года на 91 году жизни отошла в вечность выдающаяся украинская актриса, народная артистка Украины Таисия Литвиненко, пишет MigNews со ссылкой на источник Facebook.com.

Ее имя навсегда останется в истории украинской культуры как символ преданности сцене, глубокому таланту и искренней любви к искусству. Более полувека она была лицом Львовского национального драматического театра имени Марии Заньковецкой, став его душой и гордостью.

Где родилась Таисия Литвиненко и как начиналась ее карьера

Таисия Иосифовна появилась на свет 10 февраля 1935 года в селе Погребы Киевской области. После окончания школы она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В 1957 году получила диплом и уже тогда сделала первые шаги к большой сцене. Ее профессиональная жизнь была неразрывно связана со сценой Львовского театра, где она преданно служила более 50 лет.

Что сделала Таисия Литвиненко для украинского кино

Кроме яркой театральной карьеры актриса запомнилась многочисленными ролями в украинском кино. Ее кинематографическое наследие насчитывает десятки лент, где она демонстрировала тонкое понимание образов, глубину чувств и исключительное актерское мастерство. Среди самых известных фильмов с ее участием:

«За двумя зайцами» — культовая роль Химки, которая стала одной из самых узнаваемых в ее карьере;

— культовая роль Химки, которая стала одной из самых узнаваемых в ее карьере; «Назар Стодоля»

«Максим Перепелица»

«Григорий Сковорода»

«Хозяин»

«Вавилон-XX»

«Такая поздняя, такая теплая осень»

«Житейское море»

«Павел Полуботок»

«Гетманские клейноды»

Каждая из ролей раскрывала разные грани ее актерского дара – от глубоких драматических образов до тонкого юмора.

Можно ли назвать Литвиненко педагогом и режиссером

Да, несомненно. Таисия Литвиненко не ограничивалась актерской деятельностью. Она посвятила много лет преподаванию: в 1990–1998 годах вместе с мужем вела актерский курс в Высшем музыкальном институте, стала доцентом кафедры театроведения и актерского мастерства Львовского университета.

Как режиссер она также внесла значительный вклад в театральную жизнь. Среди ее постановок — «Три любви», «Субботний ужин», «Варшавская мелодия», «Дама с собачкой» и «Венера в меху» — спектакли, которые пользовались большим успехом у зрителей.

Зачем помнить Таисию Литвиненко

Таисия Литвиненко – не просто актриса, а целая эпоха в украинском театре и кино. Она была голосом и лицом нации, сохраняла культурное наследие в трудные периоды и искренне делилась своим опытом с молодежью. Ее жизнь — это пример подлинного служения искусству, преданности сцене и зрителю.

Ее наследие будет жить в сердцах людей, имевших счастье видеть ее на сцене или экране. А ее ученики, зрители и коллеги будут еще долго вспоминать ее искренность, харизму и неповторимый голос.

Напомним, что недавно скончался первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.