Кто такой Тимур Ткаченко и что известно о новом начальнике КМВА

На днях стало известно, что Тимур Ткаченко стал начальником КМВА.

31 декабря Президент Украины Владимир Зеленский издал указы, касающиеся кадровых изменений в Киевской городской военной администрации. В частности, глава государства подписал документ об увольнении Сергея Попко с должности руководителя администрации. Одновременно другим указом президент назначил на этот ключевой пост Тимура Ткаченко. Эту информацию обнародовал Офис президента.

Редакция журнала MigNews решила подробнее рассказать, кто такой Тимур Ткаченко, ведь эта кадровая ротация вызвала значительное внимание общественности.

Что известно о Тимуре Ткаченко

Образование и начало карьеры

Ткаченко родился в Киеве 35 лет назад, получив два высших образования в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В 2013 году он окончил магистратуру по специальности «Международная экономика». Впоследствии получил диплом юриста, завершив обучение по специальности «Правоведение».

Первые шаги в карьере Ткаченко сделал в коммунальных предприятиях столицы. С 2012 по 2017 он работал в таких организациях, как «Соломенка-Сервис», «Киевблагоустройство» и «Плесо».

Политическая деятельность

В начале политической карьеры Ткаченко работал помощником депутата Верховной Рады Украины VII созыва от партии УДАР.

Ткаченко возглавил аппарат Голосеевской районной государственной администрации, что стало первым значительным управленческим достижением. Через год он был назначен заместителем председателя Дарницкой РГА, а в 2020 году вступил в должность первого заместителя директора Департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации.

В августе 2023 года мужчина перешел на работу в центральные органы власти, став заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Этот пост подчеркнул его способность работать на уровне стратегического планирования. Уже в сентябре 2024 г. он был назначен заместителем министра развития общин и территорий Украины, где работал над вопросами реформирования местного самоуправления и территориального развития.

Государственные награды

В настоящее время нет подтвержденной информации о наличии государственных или профессиональных наград в Ткаченко. Однако в открытых источниках указано, что у него шестой ранг государственного служащего.

Тем не менее можно с уверенностью сказать, что благодаря своему разностороннему опыту в местном самоуправлении, коммунальной сфере и центральных органах власти Ткаченко имеет все предпосылки для эффективного руководства столицей в непростое для страны время.

Под его руководством ожидается дальнейшее усиление безопасности Киева, усовершенствование городской инфраструктуры и внедрение новых реформ.

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