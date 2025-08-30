30 августа 2025 года во Львове был застрелен известный украинский политик, бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Трагедия произошла в Сыховском районе города. В полицию поступило сообщение о стрельбе, и вскоре правоохранители обнаружили мужчину без признаков жизни. Позже личность погибшего подтвердила Львовская областная военная администрация. Об этом сообщает DNEWS.

Подробности убийства Андрея Парубия

Сигнал о стрельбе поступил в полицию около полудня. Инцидент произошёл в жилом массиве Сыхова. По информации Национальной полиции, мужчина 1971 года рождения скончался на месте от полученных огнестрельных ранений. Изначально имя жертвы не раскрывали, но позже его подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По данным СМИ, убийство совершил неизвестный, замаскированный под курьера службы доставки Glovo. Следствие отрабатывает версию заказного убийства. Правоохранители предпринимают оперативные меры по установлению личности и местонахождения стрелка.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего. Он сообщил, что следствие находится под контролем Офиса Генерального прокурора и Министерства внутренних дел.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал происшествие угрозой национальной безопасности, подчеркнув необходимость оперативного раскрытия преступления.

Биография Андрея Парубия

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в городе Червоноград Львовской области, переименованном в 2024 году в Шептицкий. В 1994 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Продолжил образование в аспирантуре Львовской политехники по специальности политология и социология.

Ещё в 1988 году Парубий возглавил молодёжную организацию «Спадщина», принимал активное участие в национально-освободительном движении. В 1991 году стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины, позже переименованной в «Свободу».

Политическая деятельность

С начала 1990-х годов Парубий занимал депутатские мандаты в Львовской областной и городской раде. В 2007 году стал народным депутатом Украины от блока «Наша Украина — Народная самооборона».

Он также представлял партии «Батькивщина», «Народный фронт» и «Европейская солидарность». С 2014 года занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В декабре 2014 года был назначен первым заместителем председателя парламента, а с апреля 2016 по август 2019 года — председателем Верховной Рады.

Участие в Революциях и Майдане

Андрей Парубий активно участвовал в Оранжевой революции 2004 года. Во время Революции достоинства 2013–2014 годов исполнял обязанности коменданта Майдана и руководителя отрядов Самообороны.

Эти события стали важными вехами его политической биографии и усилили его влияние как сторонника национальных реформ и евроинтеграции.

Государственные награды

За свою политическую и общественную деятельность Парубий был награждён орденом «За заслуги» III степени и получил почётную грамоту от президента Украины. Он неоднократно выступал в защиту суверенитета, национальной безопасности и европейского курса Украины.

Личная жизнь

Андрей Парубий был женат, воспитывал дочь Ярину. В публичном пространстве всегда старался ограждать семью от излишнего внимания, предпочитая концентрироваться на политической и государственной работе.

Реакция на убийство

Новость о гибели политика вызвала волну реакции как в украинском обществе, так и среди международных партнёров. Слова поддержки и соболезнования высказали общественные деятели, дипломаты, журналисты и политические лидеры.

Расследование продолжается. Представители МВД и Офиса президента заявили о привлечении всех необходимых ресурсов для оперативного установления обстоятельств преступления.

