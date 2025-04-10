Куда пойти освятить корзину в Киеве: график служб в храмах на Пасху 2025

Традиция освящать пасхальные корзины остается особым событием для многих украинских семей.

Пасха — один из самых важных и светлых христианских праздников. Его с нетерпением ждут и взрослые и дети. И хотя главное — духовное наполнение праздника, традиция освящать пасхальные корзины с куличами, яйцами, колбасами и другими праздничными блюдами остается особым событием для многих украинских семей.

Каждый год перед Пасхой жители Киева задают себе вопрос: где и когда можно освятить корзину? В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля . MigNews собрал для вас график праздничных богослужений и освящение куличей в самых популярных храмах столицы.

1. Киево-Печерская лавра (УПЦ)

Адрес: ул. Лаврская, 15

Освящение куличей:

19 апреля (суббота) — с 14:00 до 22:00 ежечасно

20 апреля (воскресенье) — после праздничной литургии, примерно с 04:30

Пасхальное богослужение:

Начало — 23:00 19 апреля

Крестный ход, утреня, Божественная литургия — до 04:30

В этом году ожидается значительный наплыв людей, поэтому рекомендуется приходить заранее.

2. Владимирский собор (ВЦУ)

Адрес: бульв. Тараса Шевченко, 20

Освящение куличей:

19 апреля — с 15:00 до 21:00

20 апреля — с 04:30 до 13:00

Пасхальное богослужение:

Начало — 23:30 19 апреля

Литургия — с 00:30 до 03:30

Особенность: Святыня – один из символов Православной Церкви Украины. Освящение проходит у входа в собор.

3. Михайловский Златоверхий монастырь (ВЦУ)

Адрес: Трехсвятительская, 6

Освящение корзин:

19 апреля — с 14:00 до 22:00

20 апреля — с 04:00 до 12:00

Пасхальная служба:

Начало — 23:00 19 апреля

Литургия — в полночь

Особенность: Освящение проходит на территории подворья, часто под сопровождение церковного хора.

4. Собор Святого Александра (РКЦ)

Адрес: ул. Костельная, 17

Освящение пасхальных блюд:

19 апреля — в 15:00, 16:00 и 17:00

20 апреля — после праздничной мессы, примерно с 07:30

Пасхальная месса:

Начало — 21:00 19 апреля

Особенность: Для католиков это главное пасхальное богослужение, включающее литургию света и крещение взрослых.

5. Свято-Покровский монастырь (УПЦ МП)

Адрес: ул. Миропольская, 1

Освящение куличей:

19 апреля — с 12:00 до 23:00

20 апреля — с 04:00

Пасхальное богослужение:

Начало — 23:00

Литургия — с 00:00 до 04:00

Широкая территория монастыря позволяет комфортно освятить корзину даже при большом количестве прихожан.

Полезные советы для освящения корзины

Приходите раньше времени. Наибольший наплыв людей – перед началом ночного богослужения и утром. Не забывайте свечи. Они являются символом праздника и входят в корзину. Соблюдайте порядок. Уважайте других прихожан и духовенство. Составляйте корзину правильно. Обязательно должен быть кулич, пасхальные яйца, мясные изделия, соль, хрен и сыр. Не оставляйте мусор. Убирайте после себя, даже если освящение проходит на улице.

Альтернатива: освящение корзины дома

В некоторых случаях (из-за состояния здоровья, удаленности храма и т.п.) разрешается освятить корзину священной водой дома. Для этого следует заранее взять ее в храме и совершить короткую молитву перед праздничной трапезой.

Пасха – это не только вкусные блюда и освященная корзина, но и глубокое духовное обновление. Выберите храм, который вам близок, и пусть этот праздник принесет в ваш дом мир, тепло и любовь.

Отметим, что в 2025 году в Киеве остается действующим комендантский час , который длится с 00:00 до 05:00 . В этой связи следует заранее учесть свой маршрут в храм и обратно, особенно если вы планируете быть на ночном богослужении. Многие храмы имеют договоренности с местными органами власти о передвижении верующих в пасхальную ночь, однако рекомендуется иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и корзину для освящения как подтверждение цели передвижения . Также можно остаться на территории храма до завершения комендантского часа.

Вам также будет интересно узнать, какие цены на куличи, яйца и мясо в 2025 году в разных регионах Украины.