Трамп сообщил о визите лидеров Европы в Вашингтон и планах поговорить с Путиным по поводу конфликта в Украине.
Политика
Время чтения 1 мин.

Лидеры Европы приедут в Вашингтон 9 сентября для переговоров по Украине — заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в начале недели в Вашингтон прибудут несколько европейских лидеров. Визиты состоятся индивидуально в понедельник и вторник. Информация об этом была опубликована агентством Reuters со ссылкой на слова Трампа, передаёт DNEWS.

Цель визита — обсуждение возможного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Конкретные фамилии политиков, которые примут участие во встречах, в сообщении не указаны.

По словам Трампа, переговоры запланированы в индивидуальном формате. Представители США проведут консультации с каждым из лидеров отдельно. Уточнённой повестки обсуждений не приводится.

Дональд Трамп также сообщил, что в ближайшее время намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Точная дата беседы пока не озвучена.

По словам американского президента, консультации касаются ситуации в Украине. В частности, он заявил о намерении «решить ситуацию» между Украиной и Россией. Деталей относительно формата или возможных тем разговора не раскрывалось.

В заявлении также упоминается недавний обстрел Киева. Дональд Трамп отметил, что в результате ударов было повреждено одно из зданий, связанное с правительственными структурами. Уточняется, что это событие стало причиной повышенного внимания к дипломатическим контактам.

Обстоятельства инцидента и последствия обстрелов не комментируются. Стороны не предоставили официальной оценки произошедшему.

Президент США ограничился заявлением о том, что ситуация будет обсуждена в ходе визитов и контактов с участием иностранных делегаций. Конкретные предложения или политические инициативы в тексте речи не упоминаются.

По словам Трампа, «мы собираемся её решить» — комментируя состояние дел между Украиной и Россией. Других подробностей в отношении механизма возможного соглашения не приводится.

Ранее мы писали о том, что Трамп заявил о сговоре РФ, Китая и КНДР против США.

Фото: © AP Photo / Alex Brandon

