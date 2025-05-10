10 мая 2025 года, Киев — в Украину прибыли лидеры Франции, Польши, Великобритании и Германии для важной встречи, в ходе которой обсудят гарантии безопасности и укрепление безопасности в Европе. Об этом сообщает

DNEWS со ссылкой UNN.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в Киев. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил ожидания, что визит приведет к важным решениям для дальнейшего укрепления европейской солидарности в поддержке Украины.

«Сегодня нас ждёт насыщенный день и чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине лидеров «Коалиции желающих». Мы ожидаем принятия ключевых решений и дальнейшего укрепления единства Европы в поддержке Украины», — отметил Сибига.

Ранее мы писали о том, что новый министр иностранных дел Германии посетил Украину.