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В Киев прибыли лидеры Франции, Польши, Великобритании и Германии для обсуждения гарантий безопасности и укрепления европейской солидарности.
В Киев прибыли лидеры Франции, Польши, Великобритании и Германии для обсуждения гарантий безопасности и укрепления европейской солидарности.
Политика
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Лидеры Франции, Польши, Великобритании и Германии в Украине: ожидаются важные решения коалиции

10 мая 2025 года, Киев — в Украину прибыли лидеры Франции, Польши, Великобритании и Германии для важной встречи, в ходе которой обсудят гарантии безопасности и укрепление безопасности в Европе. Об этом сообщает
DNEWS со ссылкой UNN.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в Киев. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил ожидания, что визит приведет к важным решениям для дальнейшего укрепления европейской солидарности в поддержке Украины.

«Сегодня нас ждёт насыщенный день и чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине лидеров «Коалиции желающих». Мы ожидаем принятия ключевых решений и дальнейшего укрепления единства Европы в поддержке Украины», — отметил Сибига.

Ранее мы писали о том, что новый министр иностранных дел Германии посетил Украину.

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