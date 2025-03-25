Лукашенко официально стал президентом Беларуси в 7-й раз подряд

Правление Лукашенко продолжается уже более двух десятилетий.

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси впервые за 7 раз подряд, продолжая свое правление, которое длится уже более двух десятилетий, пишет MigNews со ссылкой на источник Nv.ua.

Он остается единственным президентом Республики Беларусь с момента обретения страной независимости в 1991 году. Этот этап отмечается тем, что Лукашенко вновь избран на высшую должность государства после многочисленных споров и протестов, сопровождавших избирательный процесс.

Несмотря на то, что Лукашенко официально продолжает исполнять свои обязанности как президент, его очередные выборы, состоявшиеся в августе 2020 года, не признаны легитимными международным сообществом. Представители Европейского Союза, США и других государств заявили о том, что выборы были проведены с нарушениями и не отвечают стандартам демократичности. ЕС не признает результаты выборов, ставших причиной массовых протестов в Беларуси, которые были жестоко подавлены властью.

Напомним, что по прогнозам, Лукашенко останется у власти, по меньшей мере, до 2030 года.