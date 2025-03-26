Лукашенко останется у власти как минимум до 2030 года: ЦИК Беларуси объявил результаты «выборов»

Лукашенко продолжает удерживать власть уже около трех десятилетий.

Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала результаты очередных выборов, которые уже вызвали волну возмущения как среди граждан страны, так и на международной арене, сообщает MigNews со ссылкой на государственное белорусское агентство БЕЛТА. Несмотря на многочисленные упреки в фальсификациях, Александр Лукашенко снова «одержал» уверенную победу, продолжая удерживать власть уже почти три десятилетия.

📌 Белорусскому диктатору Александру Лукашенко приписали 86,82% голосов, согласно предварительным результатам «выборов». Второе место занял вариант «против всех», избравший 3,6% избирателей. Четыре других кандидата, по данным ЦИК, вместе набрали чуть менее 9% голосов.

📌 Окончательные итоги выборов должны быть подведены 3 февраля. На этих выборах не было официальных наблюдателей от ОБСЕ и западных стран. Глава Европарламента Роберта Мецола уже назвала эти «выборы» в Беларуси нелегитимными.

📌 Предыдущие президентские «выборы» в Беларуси также сопровождались масштабными протестами после того, как ЦИК объявил победителем Лукашенко с результатом 80,01%. Оппозиционному лидеру Светлане Тихановской тогда «приписали» 10,12%.

📌 Для Лукашенко это уже седьмой срок в должности президента, начиная с 1994 года. По нынешним условиям он останется у власти, по меньшей мере, до 2030 года.

Напомним, что Лукашенко готов разрешить Путину применить ядерное оружие, которое он разместил в Беларуси.