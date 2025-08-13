Среда, 13 августа, 2025
Мадонна просит Папу Римского срочно приехать в Газу, чтобы спасти детей, на фоне рекордной смертности и громких заявлений музыкантов.
Политика
Время чтения 1 мин.

Мадонна обратилась к Папе Римскому с призывом помочь детям Газы

Мировая поп-дива Мадонна публично попросила Папу Римского Франциска лично приехать в сектор Газы, чтобы оказать поддержку детям. По словам певицы, он — единственный, кому точно не смогут отказать во въезде. В своём обращении в соцсети X артистка подчеркнула, что времени на раздумья больше нет. А сама просьба приурочена к дню рождения её сына Рокко. Мадонна считает, что лучшим подарком будет призыв понтифика сделать всё возможное для спасения невинных детей, оказавшихся в зоне обстрелов. Певица добавила, что не встаёт ни на чью сторону. Но хочет предотвратить их гибель от голода. Об этом сообщает DNEWS.

По данным ЮНИСЕФ, за последние 22 месяца в Газе погибли свыше 18 тысяч детей — в среднем 28 ежедневно. Израиль отрицает наличие голода, заявляя о достаточных поставках продовольствия. И обвиняет ХАМАС в присвоении гуманитарной помощи. Эксперты ООН и Международного суда считают обвинения в геноциде правдоподобными, однако Израиль отвергает их.

Недавно Папа Римский снова призвал к немедленному прекращению огня и соблюдению гуманитарных норм, подчеркнув необходимость защиты мирных жителей.

Мадонна не единственная из музыкантов, кто выступил в поддержку палестинцев. Группа U2 открыто осудила действия израильских властей. Боно назвал курс правительства Биньямина Нетаньяху жестоким и беззаконным. И указал, что возможный захват Газы может означать её колонизацию. Басист Адам Клейтон отметил, что сохранение жизни мирных граждан — это сознательный выбор. А барабанщик Ларри Маллен-младший заявил, что использование голода как оружия — бесчеловечно и преступно.

Ранее мы писали о том, что в Тель-Авиве тысячи протестующих выступили против оккупации Газы.

