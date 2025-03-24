Магнітні бурі, прогноз на сьогодні: чого очікувати від сонячної активності 24 березня

Дізнайтесь, як магнітна буря 24 березня може вплинути на ваше самопочуття та техніку.

24 березня 2025 року вчені фіксують нестабільну сонячну активність, яка потенційно може спричинити магнітну бурю середньої інтенсивності. За даними космічних обсерваторій, геомагнітне поле Землі залишатиметься збуреним протягом доби, а пік активності очікується в другій половині дня, пише MigNews.

Сонячна активність викликається спалахами та корональними викидами на поверхні Сонця, що впливають на магнітосферу нашої планети. У результаті цього виникають магнітні бурі — явища, які можуть зачіпати не лише технічні системи, але й фізичне та психічне самопочуття людини.

Прогноз магнітної бурі на 24 березня

За прогнозами NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США) та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, сьогодні очікується підвищення індексу геомагнітної активності Kp до рівня 5–6 балів, що класифікується як буря G1–G2 рівня.

Деталі прогнозу:

Період активності: 08:00 – 22:00 за київським часом.

08:00 – 22:00 за київським часом. Пік бурі: орієнтовно між 14:00 та 17:00.

орієнтовно між 14:00 та 17:00. Рівень геомагнітного індексу: Kp 5.3 – 5.8.

Kp 5.3 – 5.8. Імовірність порушень зв’язку: низька для побутових користувачів, середня для авіації та супутникових систем.

низька для побутових користувачів, середня для авіації та супутникових систем. Імовірність полярних сяйв: висока у північних регіонах (Канада, Швеція, Фінляндія).

Як магнітна буря може вплинути на здоров’я

Люди по-різному реагують на зміни магнітного поля. Особливо чутливими до геомагнітних бур є:

гіпертоніки,

люди з хронічними захворюваннями серця,

особи з підвищеним рівнем тривожності,

літні люди.

Можливі симптоми:

головний біль і запаморочення,

підвищений тиск або серцебиття,

втома і сонливість,

дратівливість,

безсоння або навпаки — надмірна сонливість,

болі у суглобах.

Поради на день магнітної бурі

Щоб мінімізувати можливий негативний вплив, експерти рекомендують:

Стежити за режимом пиття — пийте більше води. Обмежити фізичне навантаження — особливо у другій половині дня. Зменшити вплив стресових факторів — уникайте конфліктів і важких рішень. Проводити час на свіжому повітрі — помірні прогулянки позитивно впливають на самопочуття. Використовувати заспокійливі засоби — ромашковий чай, валеріана, легкі седативні препарати за потреби. Спати не менше 7–8 годин — повноцінний сон покращує адаптацію організму.

Технічні наслідки магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати не тільки на людей, а й на технологічну інфраструктуру. Під час таких періодів можливі:

короткочасні збої в роботі супутників,

зниження точності GPS,

коливання у лініях електропередач,

перебої в короткохвильовому радіозв’язку.

Втім, буря 24 березня не має критичного рівня і, за прогнозами, не становить значної загрози для інфраструктури України.

Чи буде ще магнітна буря в березні?

Фахівці попереджають, що кінець березня 2025 року може бути періодом підвищеної сонячної активності. Імовірність нових магнітних бур залишається високою 26–28 березня. Відповідні прогнози публікуються науковими установами щодня, тому важливо слідкувати за оновленнями.

24 березня очікується магнітна буря середнього рівня, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Найкраща стратегія — бути обізнаним, дотримуватися режиму дня, уникати стресів і слідкувати за власним станом. Такі явища — не катастрофа, а лише один із природних ритмів нашої планети, до якого ми можемо адаптуватися.

Детальніше, що таке магнітні бурі – читайте тут.