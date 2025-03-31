Магнитные бури, прогноз на сегодняшний день: чего ожидать от солнечной активности 31 марта

Солнце активизируется — пора позаботиться о себе.

Сегодня, 31 марта, Земля снова оказалась под прицелом повышенной солнечной активности. По последним данным космических обсерваторий, на Солнце была зафиксирована серия мощных вспышек, что повлекло за собой выброс корональной массы в сторону нашей планеты. Это означает, что в течение суток следует ожидать проявлений геомагнитных бурь средней силы, пишет MigNews.

Какой уровень бури прогнозируют специалисты?

По информации специалистов NOAA и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитная буря 31 марта достигнет уровня G2 (умеренная). Ее пик придется на вторую половину дня — примерно с 15:00 до 21:00 по киевскому времени. Активность магнитного поля будет колебаться в пределах 5–6 баллов по шкале K-индекса. Это не самая сильная буря, но она может повлиять на людей, чувствительно реагирующих на изменения в геомагнитном фоне.

Как магнитные бури оказывают влияние на самочувствие?

Магнитные бури – это не вымысел и не астрологическое пугало. В дни повышенной солнечной активности некоторые люди могут чувствовать:

головная боль или головокружение;

снижение концентрации внимания;

раздражительность или беспокойство;

скачки артериального давления;

нарушение сна.

Это связано с тем, что геомагнитные колебания оказывают влияние на работу нервной системы, сердечно-сосудистой системы и уровень гормонального фона.

Кто в группе риска?

Больше всего к воздействию магнитных бурь чувствительны:

пожилые люди;

те, кто имеет хронические болезни (особенно сердечно-сосудистые);

беременные женщины;

дети;

люди с повышенным уровнем тревожности.

Также метеочувствительность чаще наблюдается у жителей мегаполисов, где и так происходит перегрузка нервной системы.

Как защитить себя в день геомагнитной бури?

Вот несколько простых рекомендаций, которые помогут легче пережить этот день:

Избегайте стресса – минимизируйте конфликты и важные переговоры. Больше воды – достаточное потребление жидкости поможет стабилизировать давление. Меньше гаджетов – ограничьте влияние экранов, которые сами по себе стимулируют нервную систему. Сон и прогулки – полноценный отдых и свежий воздух помогут организму адаптироваться. Не перегружайтесь физически – тренировку лучше отложить или сделать их полегче.

Воздействие на технику и связь

Помимо воздействия на самочувствие, магнитные бури могут отразиться на работе техники. В периоды повышенной солнечной активности возможны кратковременные сбои радиосвязи, ухудшение навигационных сигналов (GPS), а также незначительные перебои в работе спутниковой связи.

31 марта следует прислушаться к собственному организму и немного притормозить темп жизни. Даже если вы не относитесь к метеозависимым людям, внимательность к своему состоянию всегда хорошая идея.

Ранее мы писали о влиянии сильных магнитных бурь в марте и способах профилактики плохого самочувствия.