Магнитные бури, прогноз на сегодняшний день: чего ожидать от солнечной активности 31 марта

Солнце активизируется — пора позаботиться о себе.
Сегодня, 31 марта, Земля снова оказалась под прицелом повышенной солнечной активности. По последним данным космических обсерваторий, на Солнце была зафиксирована серия мощных вспышек, что повлекло за собой выброс корональной массы в сторону нашей планеты. Это означает, что в течение суток следует ожидать проявлений геомагнитных бурь средней силы, пишет MigNews.
Какой уровень бури прогнозируют специалисты?
По информации специалистов NOAA и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитная буря 31 марта достигнет уровня G2 (умеренная). Ее пик придется на вторую половину дня — примерно с 15:00 до 21:00 по киевскому времени. Активность магнитного поля будет колебаться в пределах 5–6 баллов по шкале K-индекса. Это не самая сильная буря, но она может повлиять на людей, чувствительно реагирующих на изменения в геомагнитном фоне.
Как магнитные бури оказывают влияние на самочувствие?
Магнитные бури – это не вымысел и не астрологическое пугало. В дни повышенной солнечной активности некоторые люди могут чувствовать:
- головная боль или головокружение;
- снижение концентрации внимания;
- раздражительность или беспокойство;
- скачки артериального давления;
- нарушение сна.
Это связано с тем, что геомагнитные колебания оказывают влияние на работу нервной системы, сердечно-сосудистой системы и уровень гормонального фона.
Кто в группе риска?
Больше всего к воздействию магнитных бурь чувствительны:
- пожилые люди;
- те, кто имеет хронические болезни (особенно сердечно-сосудистые);
- беременные женщины;
- дети;
- люди с повышенным уровнем тревожности.
Также метеочувствительность чаще наблюдается у жителей мегаполисов, где и так происходит перегрузка нервной системы.
Как защитить себя в день геомагнитной бури?
Вот несколько простых рекомендаций, которые помогут легче пережить этот день:
- Избегайте стресса – минимизируйте конфликты и важные переговоры.
- Больше воды – достаточное потребление жидкости поможет стабилизировать давление.
- Меньше гаджетов – ограничьте влияние экранов, которые сами по себе стимулируют нервную систему.
- Сон и прогулки – полноценный отдых и свежий воздух помогут организму адаптироваться.
- Не перегружайтесь физически – тренировку лучше отложить или сделать их полегче.
Воздействие на технику и связь
Помимо воздействия на самочувствие, магнитные бури могут отразиться на работе техники. В периоды повышенной солнечной активности возможны кратковременные сбои радиосвязи, ухудшение навигационных сигналов (GPS), а также незначительные перебои в работе спутниковой связи.
31 марта следует прислушаться к собственному организму и немного притормозить темп жизни. Даже если вы не относитесь к метеозависимым людям, внимательность к своему состоянию всегда хорошая идея.
Ранее мы писали о влиянии сильных магнитных бурь в марте и способах профилактики плохого самочувствия.