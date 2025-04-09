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Политика
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Магнитные бури, прогноз на сегодняшний день: чего ожидать от солнечной активности 9 апреля

Магнітні бурі, прогноз на сьогодні: чого очікувати від сонячної активності 9 квітня

Ученые предупреждают о росте солнечной активности.

Сегодня, 9 апреля, ученые предупреждают о росте солнечной активности, который может вызвать магнитные бури средней интенсивности. По данным геофизических обсерваторий, уровень возмущения геомагнитного поля сегодня будет достигать отметки G2, что считается умеренной бурей. Такие явления могут ощущаться как на технологическом уровне, так и влиять на самочувствие метеозависимых людей, пишет MigNews.

Об этом сообщают исследовательские центры мониторинга космической погоды. Магнитные бури – это реакция магнитного поля Земли на потоки заряженных частиц, выбрасываемых во время вспышек на Солнце. Эти частицы доходят до атмосферы нашей планеты в течение нескольких дней после выброса корональной массы.

Как отмечают специалисты, сегодняшний уровень бури не является критическим, однако некоторые люди могут ощутить последствия космической активности. Среди распространенных симптомов – головная боль, повышенная утомляемость, снижение концентрации внимания, раздражительность. Медики рекомендуют метеозависимым гражданам избегать чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать и пить достаточно воды.

Также во время магнитных бурь могут наблюдаться технические сбои. Иногда возможно нарушение сигналов GPS и мобильной связи, хотя в условиях умеренной бури такие сбои случаются редко. Авиационные операторы обычно контролируют ситуацию и принимают необходимые меры по безопасности.

Специалисты NASA и NOAA предупреждают, что активность на Солнце будет оставаться повышенной в течение всей недели. Вероятность новых вспышек на солнечной поверхности оценивается как высокая, поэтому следить за прогнозами космической погоды следует и в последующие дни.

В апреле ожидается несколько периодов геомагнитной нестабильности, один из которых выпадает именно на 9 апреля. Следующий потенциально опасный период прогнозируется уже в середине месяца – 15–17 апреля. В эти дни следует быть более осмотрительными людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сегодняшняя магнитная буря не относится к сильнейшим, однако ее влияние могут ощутить как люди, так и электроника. Специалисты советуют внимательно относиться к изменениям самочувствия, а также не игнорировать предупреждение об ухудшении космической погоды.

Узнайте, какой прогноз солнечной активности был несколько дней назад.

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