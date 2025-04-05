Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США из-за тарифов Трампа

Макрон пообещал европейский ответ на торговые ограничения США.

В ходе встречи с представителями французского бизнеса, пострадавшего от введенных США тарифов, президент Франции Эммануэль Макрон выразил резкую критику в адрес политики Дональда Трампа, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/novynylive.

Он отметил, что эти тарифы нанесут ущерб не только Европе, но и самой Америке, поскольку они сделают американцев беднее и ослабят экономику страны.

Макрон также пообещал европейский ответ на торговые ограничения США. Первый этап контрмер со стороны Европейского Союза будет реализован в середине мая. Второй этап, более масштабный, планируется спустя несколько недель после этого.

«Мы не наивны, поэтому мы будем защищать себя», — заявил президент Франции, добавив, что все будущие инвестиции, а также недавно объявленные, будут временно приостановлены. Это позволит выяснить ситуацию и определить дальнейшие шаги в отношении США.

Напомним, что Франция и Великобритания начали тайно обсуждать отправку войск в Украину.