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Илон Маск отказался от идеи вывести из эксплуатации корабли Dragon. Это произошло после совета «остыть» на фоне конфликта с Трампом.
Илон Маск отказался от идеи вывести из эксплуатации корабли Dragon. Это произошло после совета «остыть» на фоне конфликта с Трампом.
Политика
Время чтения 1 мин.

Маск изменил решение: корабли Dragon останутся

Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что отказывается от ранее озвученного намерения вывести из эксплуатации космические корабли Dragon. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X. Об этом сообщает DNEWS.

Поводом для смены позиции стал комментарий одного из пользователей платформы. Тот призвал Маска «остыть» на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, и Маск, и Трамп — «выше этого уровня противостояния».

Маск отреагировал лаконично, но однозначно: «Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon».

Таким образом, глава SpaceX подтвердил, что миссии с участием кораблей Dragon продолжатся, несмотря на ранее озвученные угрозы свернуть программу из-за политического давления со стороны Белого дома.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск приостанавливает использование кораблей Dragon после заявлений Трампа.

Фото:  AP Photo / Chip Somodevilla

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