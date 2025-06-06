Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что отказывается от ранее озвученного намерения вывести из эксплуатации космические корабли Dragon. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X. Об этом сообщает DNEWS.

Good advice.



Ok, we won’t decommission Dragon. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2025

Поводом для смены позиции стал комментарий одного из пользователей платформы. Тот призвал Маска «остыть» на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, и Маск, и Трамп — «выше этого уровня противостояния».

Маск отреагировал лаконично, но однозначно: «Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon».

Таким образом, глава SpaceX подтвердил, что миссии с участием кораблей Dragon продолжатся, несмотря на ранее озвученные угрозы свернуть программу из-за политического давления со стороны Белого дома.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск приостанавливает использование кораблей Dragon после заявлений Трампа.

Фото: AP Photo / Chip Somodevilla