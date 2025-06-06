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Илон Маск заявил, что Трамп фигурирует в
Илон Маск заявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна", и без его поддержки проиграл бы выборы 2024 года.
Политика
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Маск обвинил Трампа в связях с Эпштейном и заявил, что обеспечил ему победу на выборах

Предприниматель Илон Маск выступил с резкой критикой Дональда Трампа. В соцсети X миллиардер заявил, что имя бывшего президента США фигурирует в материалах по делу Эпштейна, и именно это мешает полной публикации документов. Кроме того, Маск отметил, что именно его поддержка стала решающим фактором на выборах 2024 года. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на посты Илона Маска в Х.

«Пора сбросить настоящую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему они до сих пор не опубликованы. Приятного дня, DJT»,написал Маск, намекая на возможную связь Трампа с громким скандалом.

Также Маск репостнул в соцсети X публикацию другого пользователя соцсети с репортажем телеканала MSNBC, в котором Трамп присутствует на вечеринке финансиста Джеффри Эпштейна в 1992 году.

Ранее Маск написал:
«Без меня Трамп проиграл бы. Демократы получили бы контроль над Палатой представителей, а в Сенате республиканцы имели бы лишь 51 голос против 49».

Согласно документам Федеральной избирательной комиссии США, Маск потратил на избирательную кампанию 2024 года более 290 миллионов долларов, став одним из крупнейших частных доноров политического сезона.

Ранее мы писали о том, что Трамп прогнозирует отставку Маска и закрытие DOGE.

Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images

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