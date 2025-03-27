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Политика
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Матери казахской: популярные слова с русским переводом

Похожи ли их бранные слова на наши?

Многим кажется, что в Казахстане все ругаются матом на русском. Нет, он действительно встречается часто. Однако мат казахском также существуют и распространены. По закону этой страны нецензурные слова – это мелкое хулиганство. Кроме того, существует наказание за оскорбление личности. Поэтому с осторожностью используйте эти слова в повседневной жизни, посещая Казахстан и думайте о том, кому вы их говорите.

Однако мы понимаем: вы хотите знать значение и перевод тех или иных матов, если общаетесь с казахами. MigNews поделится с вами списком популярных бранных слов и фраз на казахском языке.

Как ругаться на казахском: самые популярные слова-матерные слова

Есть разные мнения по поводу злословия. Кто-то считает, что эти слова можно использовать, ведь они отражают наши эмоции и помогают от них освободиться. Другие, напротив, осуждают нецензурную лексику. Как бы вы ни считали, знание матов на казахском позволит вам лучше их понимать.

  • Ам – вагина, п*зда.
  • Қотақ, тасақ – член, х*й.
  • Көтләк – под*рас.
  • Сигу – *баты.
  • Амбас – пиз*головый.
  • Эмшектер – сиськи.
  • Рис – скот, скот, животное.
  • Обабаган – мерзавец, подлец.
  • Қотақбас – головка члена, залупа.
  • Салдаки, желлеп – шлюха.
  • Қаншиқ – сука.
  • Сикис – *бля.
  • Жинды – дурак, придурок.
  • Мәңгүрт – идиот.
  • Миғұла – безмозглый.

Самые бранные фразы на казахском языке

Конечно, это не все популярные бранные фразы в Казахстане. Однако они используются чаще других:

  1. Амыңды шиғарам – вы*бу, отпиз*у.
  2. Қотағимды жеме – не *бы мозги (дословно – не жри х*й).
  3. Кэт на*й – иди на х*й.
  4. Шешеди сигейим, шешениамын сигейим – мать *бал.
  5. Әкеңнің аузын сигейим – твоего отца в рот *бал.
  6. Дөлбоебсин ба? – ты долбо*б?
  7. Сиктер бар – пошел ты.
  8. сикпейди! – не *бе!
  9. Қотағима қарайсың? – х*ли куришь?
  10. Кетиди айирамин – вы*бу в жопу.
  11. Көтіңди қис – не выбивайся (дословно – сжми очко).

Типичные мат на казахском языке для выражения недовольства

Когда обычных слов недостаточно, чтобы выразить свои отрицательные эмоции, казахи используют следующие возгласы:

  • Четаемая? – нах*я?
  • Пиздес – пиздец!
  • Билет – бл*!
  • Көт! – жопа!
  • Қаншиқ! – Сука!

В Беларуси тоже есть свои уникальные мамы и бранные фразы. Предлагаем ознакомиться с ними, чтобы знать их перевод и значение.

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