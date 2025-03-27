Матери казахской: популярные слова с русским переводом

Похожи ли их бранные слова на наши?

Многим кажется, что в Казахстане все ругаются матом на русском. Нет, он действительно встречается часто. Однако мат казахском также существуют и распространены. По закону этой страны нецензурные слова – это мелкое хулиганство. Кроме того, существует наказание за оскорбление личности. Поэтому с осторожностью используйте эти слова в повседневной жизни, посещая Казахстан и думайте о том, кому вы их говорите.

Однако мы понимаем: вы хотите знать значение и перевод тех или иных матов, если общаетесь с казахами. MigNews поделится с вами списком популярных бранных слов и фраз на казахском языке.

Как ругаться на казахском: самые популярные слова-матерные слова

Есть разные мнения по поводу злословия. Кто-то считает, что эти слова можно использовать, ведь они отражают наши эмоции и помогают от них освободиться. Другие, напротив, осуждают нецензурную лексику. Как бы вы ни считали, знание матов на казахском позволит вам лучше их понимать.

Ам – вагина, п*зда.

Қотақ, тасақ – член, х*й.

Көтләк – под*рас.

Сигу – *баты.

Амбас – пиз*головый.

Эмшектер – сиськи.

Рис – скот, скот, животное.

Обабаган – мерзавец, подлец.

Қотақбас – головка члена, залупа.

Салдаки, желлеп – шлюха.

Қаншиқ – сука.

Сикис – *бля.

Жинды – дурак, придурок.

Мәңгүрт – идиот.

Миғұла – безмозглый.

Самые бранные фразы на казахском языке

Конечно, это не все популярные бранные фразы в Казахстане. Однако они используются чаще других:

Амыңды шиғарам – вы*бу, отпиз*у. Қотағимды жеме – не *бы мозги (дословно – не жри х*й). Кэт на*й – иди на х*й. Шешеди сигейим, шешениамын сигейим – мать *бал. Әкеңнің аузын сигейим – твоего отца в рот *бал. Дөлбоебсин ба? – ты долбо*б? Сиктер бар – пошел ты. сикпейди! – не *бе! Қотағима қарайсың? – х*ли куришь? Кетиди айирамин – вы*бу в жопу. Көтіңди қис – не выбивайся (дословно – сжми очко).

Типичные мат на казахском языке для выражения недовольства

Когда обычных слов недостаточно, чтобы выразить свои отрицательные эмоции, казахи используют следующие возгласы:

Четаемая? – нах*я?

Пиздес – пиздец!

Билет – бл*!

Көт! – жопа!

Қаншиқ! – Сука!

В Беларуси тоже есть свои уникальные мамы и бранные фразы. Предлагаем ознакомиться с ними, чтобы знать их перевод и значение.