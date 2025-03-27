Матери казахской: популярные слова с русским переводом

Похожи ли их бранные слова на наши?
Многим кажется, что в Казахстане все ругаются матом на русском. Нет, он действительно встречается часто. Однако мат казахском также существуют и распространены. По закону этой страны нецензурные слова – это мелкое хулиганство. Кроме того, существует наказание за оскорбление личности. Поэтому с осторожностью используйте эти слова в повседневной жизни, посещая Казахстан и думайте о том, кому вы их говорите.
Однако мы понимаем: вы хотите знать значение и перевод тех или иных матов, если общаетесь с казахами. MigNews поделится с вами списком популярных бранных слов и фраз на казахском языке.
Как ругаться на казахском: самые популярные слова-матерные слова
Есть разные мнения по поводу злословия. Кто-то считает, что эти слова можно использовать, ведь они отражают наши эмоции и помогают от них освободиться. Другие, напротив, осуждают нецензурную лексику. Как бы вы ни считали, знание матов на казахском позволит вам лучше их понимать.
- Ам – вагина, п*зда.
- Қотақ, тасақ – член, х*й.
- Көтләк – под*рас.
- Сигу – *баты.
- Амбас – пиз*головый.
- Эмшектер – сиськи.
- Рис – скот, скот, животное.
- Обабаган – мерзавец, подлец.
- Қотақбас – головка члена, залупа.
- Салдаки, желлеп – шлюха.
- Қаншиқ – сука.
- Сикис – *бля.
- Жинды – дурак, придурок.
- Мәңгүрт – идиот.
- Миғұла – безмозглый.
Самые бранные фразы на казахском языке
Конечно, это не все популярные бранные фразы в Казахстане. Однако они используются чаще других:
- Амыңды шиғарам – вы*бу, отпиз*у.
- Қотағимды жеме – не *бы мозги (дословно – не жри х*й).
- Кэт на*й – иди на х*й.
- Шешеди сигейим, шешениамын сигейим – мать *бал.
- Әкеңнің аузын сигейим – твоего отца в рот *бал.
- Дөлбоебсин ба? – ты долбо*б?
- Сиктер бар – пошел ты.
- сикпейди! – не *бе!
- Қотағима қарайсың? – х*ли куришь?
- Кетиди айирамин – вы*бу в жопу.
- Көтіңди қис – не выбивайся (дословно – сжми очко).
Типичные мат на казахском языке для выражения недовольства
Когда обычных слов недостаточно, чтобы выразить свои отрицательные эмоции, казахи используют следующие возгласы:
- Четаемая? – нах*я?
- Пиздес – пиздец!
- Билет – бл*!
- Көт! – жопа!
- Қаншиқ! – Сука!
В Беларуси тоже есть свои уникальные мамы и бранные фразы. Предлагаем ознакомиться с ними, чтобы знать их перевод и значение.