Матери венгерской: ругательные слова и фразы со значением

Венгры тоже матерятся. Узнайте, как именно.

По подсчетам, в Венгрии проживает 31 тысяча беженцев из Украины на 2024 год. Это большое количество людей. Многие украинцы уже адаптировались к жизни в другой стране: учат язык, традиции и историю. Если вы знаете, как говорят венгры, то наверняка заметили, что венгерский язык очень тяжел для нас. Ее не так-то просто выучить. И хотя вы будете в первую очередь изучать бытовые и обыденные слова/фразы, есть одна категория слов, которые также могут вас заинтересовать. И это – мат венгерский. Дело в том, что венгры, как и все мы, тоже часто злятся и могут говорить бранные фразы.

Но как их понять? Как они переводятся? MigNews составил для вас простое руководство из самых популярных бранных слов на венгерском. Теперь вы будете лучше понимать местное население и еще быстрее вольетесь в новое общество.

Как ругаться на венгерском: самые популярные слова-матери

Конечно, в этот список входят и другие мат. Но мы хотим рассказать о самых распространенных. Живя в Венгрии или путешествуя по стране, вы можете частенько услышать следующее:

Kurva, szajha, ribanc – бл*дь, шлюха.

Szinonimák – напиться, набожиться.

Faszkiverő – дрочила.

Szarházi – гивнюк.

Segg – жопа.

Buzi – п*дорас.

Fasz – х*й.

Picsa – п*зда.

leszart, szaros – сраный.

Szuka – сука.

Kurafi – сукин сын.

tök (herek) – яйца.

Eufemizmus – хер.

Самые распространенные матерные фразы на венгерском языке

Baszok rá – не *бе.

Húzz el innen a picsába! – пошел в жопу!

Erigy a picsába! – пошел в п*зду!

rá se baszok – мне насрать.

Faszba vele! – хер с ним/с ней!

Menj a faszba! – иди на х*й!

A fasz tudja – хоть его знает.

kap a pofájára – получить п*зды.

ravasz róka – хитрая задница.

Типичные мат на венгерском языке для выражения недовольства

Некоторые бранные слова используются для того, чтобы выразить недовольство (когда говорящий не рад / злится из-за того, что что-то произошло):

Bazmeg! – трясти, п*деть, бл*!

Menjetek a picsába! – *б вас!

Megbasztam az anyádat! – *бы твою мать!

Baszodj meg lovastul! – *бись все конем!

Baszott király – *баный п*здец! (дословно – *банный король!)

Mi a fasznak? – нах*я?

Мы уверены, что многие маты словацкой вам будут понятны. Не верите? Прочтите этот список.