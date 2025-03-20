Матвеевич или Матвеевич: как правильно писать на украинском

Проверьте себя. Правильно ли вы пишете и говорите?

Помните, как в школе нам давали разные тесты о том, как пишутся те или иные отчества? Мы выбирали правильные варианты или указывали где вариант с ошибкой. Да, сейчас такие тесты вам проходить не нужно. А зря. Было бы полезно освежить в памяти полученные знания. Теперь у вас появилась возможность сделать это. Ведь мы поговорим о том, как правильно писать отчество на украинском от Матвея – Матвеевич или Матвеевич?

MigNews заметил, что многие украинцы в соцсетях пишут этот патроним неправильно. Но не беспокойтесь: мы расскажем, как надо.

Значение имени Матвей

Имя Матфея имеет богатую историю и символику. Его этимология происходит от греческого имени Матфей, что означает дар Божий. В славянской культуре имя Матфея имеет огромное значение, представляя собой божественное благословение, дарованное человеку. На протяжении всей истории человечества люди с именем Матфей считались особенными, само их присутствие рассматривалось как драгоценный дар высших сил.

В наши дни имя Матвей по-прежнему используется многими родителями. Благодаря своему духовному подтексту и уникальным культурным корням, Матвей остается популярным выбором среди славянских общин.

Как правильно говорить и писать на украинском: Матвеевич или Матвеевич?

Некоторым кажется, что вариант Матвиевич звучит как-то лучше и приятнее. Но правда в том, что мужские патронимы не имеют такого окончания в украинском языке (оно присуще русскому языку). Правильно говорить и писать Матвеевич, ведь отчественные имена для мужчин в нашем языке образуются с помощью суффикса -ович.

Как будет отчество для девушки? Матвеевна.

Примеры употребления имени отчества Матвеевич

Теперь вы знаете особенности образования этого патронима в украинском языке. Надеемся, вы быстро запомните его правописание и больше не будете использовать неправильную версию «Матвеевич».

Важно чаще читать и писать на украинском, чтобы лучше усваивать материал и правила написания слов. В том числе и отчество. Предлагаем прочесть несколько предложений с этим патронимом:

Андрей Матвеевич, побойтесь Бога! Нельзя говорить такие вещи своей жене.

Антон Матвеевич сразу понял, что не стоит мешать молодоженам. Он тихонько вышел из дома и пошел куда глаза глядят.

А как будет отчество от Никиты: Никитович или Никитович? Предлагаем узнать, как пишется этот патроним на украинском.